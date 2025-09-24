Títulos de deuda argentina suben gracias a apoyo del Tesoro estadounidense

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 24 sep (Reuters) - La deuda soberana de Argentina era demandada como foco inversor el miércoles luego de que el Tesoro de Estados Unidos anunciara que negocia con el país austral un intercambio de monedas (swap) por US$20.000 millones y la potencial compra de bonos en dólares del mercado primario o secundario.

Los títulos públicos de la nación sudamericana trepaban el 2% promedio en dólares en la preapertura de la plaza extrabursátil, luego de saltar un inusual 11,6% promedio en las últimas dos rondas en línea al apoyo financiero comprometido por el Gobierno estadounidense.

El secretario del Tesoro del gigante norteamericano, Scott Bessent, dio detalles de las negociaciones en marcha mediante su cuenta en la red social X en base al apoyo comprometido personalmente al mandatario ultraliberal argentino, Javier Milei, afectado por una fuerte turbulencia en los mercados un mes antes de una clave elección de medio término.

"Argentina tiene las herramientas para derrotar a los especuladores, incluidos aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos", afirmó Bessent.

También el riesgo país se retraía 143 puntos hasta las 875 unidades a las 1335 GMT, luego de trepar a los 1500 puntos el viernes cuando el Banco Central (BCRA) tuvo que vender US$678 millones para calmar la demanda de divisas como cobertura ahorrista.

La desconfianza reinante entre los inversores argentinos radicaba en los temores de un eventual incumplimiento del Gobierno para pagar deuda por unos US$8500 millones entre enero y julio venidero, junto a una coyuntura con clara pérdida de reservas internacionales.

El peso mayorista saltaba un firme 2,55% a 1335 por dólar, contra su mínimo histórico de 1476 unidades del lunes y alejándose de la banda de flotación superior de intervención oficial fijada en 1477,77 por dólar para el día.

La esperanza de una normalización financiera para Argentina hacía que el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires creciera el 4,8% en su apertura liderada por papeles financieros, contra un firme avance del 8% a inicio de la semana.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Nicolás Misculin)