Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y ahora esquiador olímpico

Desde que nació, el argentino Tiziano Gravier está acostumbrado a las cámaras y los periodistas: es hijo de la modelo de fama internacional Valeria Mazza, pero ahora él es protagonista por méritos propios al debutar en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Casi todo el clan familiar está ahora en Bormio, vibrando con la cuenta atrás para que Tiziano empiece a competir el miércoles en el supergigante del equipo alpino, antes de otras dos pruebas, el eslalon gigante del sábado y el eslalon del lunes.

"En mi familia se han hecho ya fanáticos del esquí. Me causa gracia cuando a veces no estamos juntos y me mandan fotos de ellos siguiendo las competencias de esquí, incluso en las que yo no compito", sonríe Gravier, que el próximo mes cumplirá 24 años, en una entrevista con la AFP.

"Mi familia no viene para nada del mundo del esquí, se fueron haciendo aficionados un poco conmigo. Mi mamá, cuando era chica y antes de entrar en el mundo del modelaje, nadaba y compitió hasta los 16 o 17 años. Mi papá es de Buenos Aires y más del palo del rugby, fue Pumita (jugador de rugby juvenil de Argentina) y jugó hasta los 23 o 24 años".

"Me crié en una casa donde el deporte estaba muy presente, pero no era el esquí", relata este joven que compagina su sueño en la nieve con sus estudios de negocios digitales en la Universidad de San Andrés, de Buenos Aires, que cuenta con un programa especial para deportistas.

El responsable de que Tiziano sea ahora olímpico es en gran medida su hermano mayor, Balthazar, que se aficionó muy pronto a ese deporte y que le sirvió de ejemplo.

- Una mamá orgullosa -

Los padres de Tiziano, la modelo y presentadora Valeria Mazza (53 años) y el empresario Alejandro Gravier (63 años), no pueden ocultar estos días el orgullo de ver al segundo de sus cuatro hijos siendo deportista olímpico.

"Momento único e inolvidable: vivir la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos y ver a Tiziano con los colores de nuestra bandera. Disfrutarlo en familia y verlo emocionado, cumpliendo su sueño", escribía el pasado viernes Valeria Mazza en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía sosteniendo una enseña albiceleste junto a su marido, sus dos hijos pequeños (Benicio y Taína), y por supuesto el protagonista Tiziano.

Ya en las semanas previas a estos Juegos Olímpicos ha difundido en sus redes sociales imágenes de su hijo compitiendo en el circuito de la Copa del Mundo, pero en los últimos días su Instagram se ha puesto en "modo olímpico" y ella en "modo mamá orgullosa", compartiendo fotos, artículos de prensa y todo lo que rodea a la esperada participación del único representante masculino de Argentina en el esquí alpino de esta edición.

- Una carrera en progresión -

Pero Tiziano lleva tiempo ganándose la cuota de protagonismo por sus méritos deportivos.

Lleva dos temporadas progresando en la Copa del Mundo de esquí alpino, el circuito de los mejores del mundo, y en el año 2020 ya estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Lausana (Suiza), donde llegó a ser séptimo en el supergigante.

Sus perspectivas en Milán-Cortina están lejos del podio, pero se ilusiona con hacer un muy buen papel.

"Nosotros este año para estos Juegos creemos que podemos ser competitivos, creemos que estamos dentro de los 30, de los 20 y hasta también inclusive de los 15. Para los próximos Juegos Olímpicos, por qué no, queremos pelear la medalla", afirmó.

Tiziano siempre presume de que en su día tuvo la oportunidad de conocer en persona a Diego Maradona ("para mí, el número uno"), pero tiene otros ídolos como los extenistas Juan Martín Del Potro y Rafa Nadal. Lleva incluso la imagen de ese último en el fondo de pantalla de su teléfono, como muestra en su charla con la AFP.

A pesar de que en el pasado tuvo trabajos puntuales en la publicidad, ahora solo piensa en el deporte.

"Nací un poco en ese mundo de la moda y me divierte, pero no sé si tanto profesionalmente. Yo estoy ahora con el esquí", dice ya pensando en el reto de la mítica pendiente del Stelvio de Bormio.