TJ Watt llama al incidente con agujas secas un 'accidente' y espera jugar contra Baltimore

PITTSBURGH (AP) — T.J. Watt está listo para tomarse un descanso de la punción seca y volver al trabajo.

El linebacker de los Steelers de Pittsburgh espera poder jugar el domingo en la visita de los Ravens de Baltimore por el título de la AFC Norte. El Pro Bowler se ha perdido los últimos tres partidos de Pittsburgh tras un percance con un tratamiento de punción seca que llevó a una cirugía para reparar un pulmón parcialmente colapsado.

Watt calificó la situación, que fue administrado por un miembro del personal atlético/médico del club, como un "accidente fortuito". El jugador de 31 años, como muchos otros en la NFL, han utilizado el tratamiento —en el que se insertan agujas bajo la piel para apuntar a puntos gatillo como áreas anudadas o sensibles en los músculos— durante algún tiempo.

Aunque Watt no descartó recurrir a él en el futuro, añadió con una sonrisa que no será parte de su régimen de recuperación a corto plazo.

Watt experimentó molestias después de recibir el tratamiento en las instalaciones el 10 de diciembre. Fue al hospital, donde le informaron al Jugador Defensivo del Año de la NFL de 2021 de la AP que necesitaba cirugía para reparar su pulmón.

"Obviamente muy aterrador", dijo Watt. "Simplemente una cantidad significativa de dolor al mismo tiempo que vas a trabajar, y de repente necesitas cirugía. Es una lástima. Simplemente muchas incógnitas."

Watt se perdió tres partidos críticos mientras se recuperaba. Los Steelers tuvieron un récord de 2-1 durante ese período, duplicando el total de victorias que el club había tenido sin Watt en la alineación durante las primeras ocho temporadas de su carrera, y pueden ganar la división por primera vez desde 2020 al vencer a los Ravens el domingo por la noche.

Watt calificó el proceso de rehabilitación como "único" pero se sintió realmente bien después de la práctica del viernes en el Acrisure Stadium.

"No tengo limitaciones", dijo Watt. "Intenté simular tanto como pude con hombreras y cosas así. Pero solo puedes simular hasta cierto punto. Así que me siento realmente bien ahora mismo. Espero que ese sea el caso el domingo también."

Watt se negó a entrar en detalles sobre cómo fue afectado físicamente, en lugar de centrarse en lo que puede hacer para ayudar a Pittsburgh a entrar en los playoffs. Los Steelers han llegado a la postemporada cinco veces durante la carrera de Watt, pero aún no consiguen su boleto.

"Todo el mundo conoce la magnitud de este juego", dijo Watt. "Es solo cuestión de salir y hacerlo. Esa es la clave. Todo el mundo sabe lo importantes que son estos juegos. Todo el mundo sabe que para esto entrenas toda la temporada baja, toda tu carrera para juegos como este."

Watt, quien recibe una cantidad significativa de atención de los linieros, alas cerradas y corredores rivales, tiene solo siete capturas esta temporada, su total más bajo en un año en el que ha jugado al menos 13 partidos desde su año de novato en 2017.

