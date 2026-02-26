TJUE rechaza impugnación de Air France y otros a multa de la UE a cártel de transporte de mercancías

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 26 feb (Reuters) - Air France KLM, British Airways y otras aerolíneas similares perdieron el jueves su batalla contra las ‌multas por cártel impuestas ‌por ⁠la UE, que ascienden a un total de 776 millones de euros (916 millones de dólares), poniendo fin a una saga que se prolongaba desde hacía más de dos ​décadas.

El Tribunal ⁠de Justicia ⁠de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, dictaminó el jueves que la Comisión Europea ​había actuado correctamente al sancionar a las aerolíneas por crear y gestionar un cártel de transporte ‌aéreo de mercancías.

"El Tribunal de Justicia rechaza casi todos ​los argumentos esgrimidos por las aerolíneas. Solo ​se admite parcialmente el recurso interpuesto por SAS Cargo Group, debido a los errores cometidos por el Tribunal General al calcular el importe de la multa impuesta a dicha aerolínea", dijo la corte con sede en Luxemburgo en un comunicado.

La Comisión Europea, que actúa como autoridad de competencia de la UE, volvió a ​imponer en 2017 las multas a 11 aerolíneas por participar en el cártel, después de que un tribunal inferior anuló su primera multa ⁠total de 799 millones de euros impuesta en 2010 debido a un error de procedimiento.

La multa de 182,9 millones de ‌euros impuesta a Air France fue la más elevada, seguida de la de KLM, con 127,1 millones. British Airways, que pertenece al International Consolidated Airlines Group, fue multada con 104 millones de euros.

En su sentencia, el tribunal de la UE redujo el total de las multas impuestas a SAS de unos 70 millones de euros a 62,85 millones.

Lufthansa, que evitó una multa tras alertar al organismo regulador de ‌la UE sobre el cártel, también había recurrido la decisión porque no estaba de acuerdo con los argumentos ⁠jurídicos de la Comisión.

El organismo regulador de la UE dijo que el cártel ‌fijó los servicios de transporte aéreo de mercancías, el combustible y los recargos de ⁠seguridad entre diciembre de 1999 y febrero de 2006.

Los asuntos son C-367/22 ⁠P Air Canada contra Comisión, C-369/22 P Air France contra Comisión, C-370/22 P Air France-KLM contra Comisión, C-375/22 P LATAM Airlines Group y Lan Cargo contra Comisión, C-378/22 P British Airways contra Comisión, C-379/22 P Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo contra Comisión, C-380/22 P Deutsche Lufthansa y otros contra ‌Comisión, C-381/22 P Japan Airlines contra Comisión, C-382/22 ​P Cathay Pacific Airways contra Comisión, C-385/22 P Koninklijke Luchtvaart Maatschappij contra Comisión, C-386/22 P Martinair Holland contra Comisión, C-401/22 P Cargolux Airlines contra Comisión y C-403/22 P SAS Cargo Group y otros contra Comisión.

(1 dólar = 0,8471 euros) (Reporte de Foo Yun Chee, ‌edición de Charlotte Van Campenhout, Inti Landauro y Louise Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)