TJUE ve las tasas al envío de libros comprados en plataformas como Amazon una "restricción" a la libre circulación

BRUSELAS, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado este jueves que la imposición de tarifas al envío de libros comprados a través de comercio electrónico en negocios como Amazon supone una "restricción" a la libre circulación de mercancías, y que no puede justificar la adición de un coste extra a estos productos para proteger a los vendedores minoristas.

Así consta en una sentencia en la que el tribunal ha valorado una medida aprobada por Francia, ante la que presentó un recurso Amazon EU, por la que se imponía un tarifa mínima para el servicio de entrega a domicilio de libros nuevos de tres euros, que los minoristas debían cobrar por la entrega de libros a grandes plataformas cuando el pedido fuera inferior a 35 euros.

Amazon EU solicita la anulación de esta normativa, aprobada en Francia en abril de 2024, por considerar que incumple varias directivas europeas como el comercio electrónico o el principio de libre circulación de mercancías. El Gobierno francés sostiene, por el contrario, que estas disposiciones están justificadas porque tienen por objeto preservar la diversidad editorial y cultural, por lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de dichas directivas.

Así las cosas, el TJUE ha evitado pronunciarse sobre la finalidad de la medida porque la Unión Europea no tiene competencias sobre diversidad cultural, aunque sí considera que la norma destinada a beneficiar a los minoristas de libros "afecta al precio global de venta" de los mismos, por lo que afecta a una mercancía y la libre circulación.

"El Tribunal de Justicia recuerda, en este contexto, que en principio están prohibidas todas las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación y, por lo tanto, cualquier medida de los Estados miembro que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio en la Unión", se lee en la sentencia.

El tribunal concluye que la medida de Francia —y por consecuente a cualquier otro país que lleve a cabo una ley similar, ya que genera jurisprudencia— no puede escapar de las normas comunes de libre circulación de mercancías. Por otro lado, señala que aunque las tarifas se apliquen a minoristas, la imposición puede obstaculizar el acceso al mercado de libros procedentes de otros Estados miembro.