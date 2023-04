T‑Mobile 5G brinda oportunidades de aprendizaje en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a través de la realidad virtual

BELLEVUE, Washington.--(BUSINESS WIRE)--abr. 3, 2023--

Cuáles son las novedades: T‑Mobile colaborará con Prisms of Reality (Prisms VR) para conectar con facilidad los visores de realidad virtual (o VR ) con la red 5G líder de El Un‑carrier y dar acceso a estudiantes y maestros a lo largo del país a lecciones interactivas de matemáticas y ciencia con el fin de cerrar la brecha de oportunidades en STEM.

Por qué es importante: para que los estudiantes puedan acceder a tecnologías nuevas como VR, primero necesitan una conectividad rápida en lugares en los cuales, históricamente, no ha existido. Hay más de 19 millones de personas en el país que tienen acceso limitado a Internet, lo cual impide la participación de todo tipo de estudiantes en las nuevas oportunidades de aprendizaje.

Para quiénes es importante: para quienes desean empoderar a los estudiantes con las nuevas oportunidades de aprendizaje.

T‑mobile (nasdaq: tmus) anunció hoy que estará colaborando con prisms vr, una plataforma de aprendizaje con un paradigma innovador en la enseñanza de matemáticas, y con el distrito escolar de enseñanza intermedia de lenawee (o lisd), para implementar en los 11 distritos escolares rurales de michigan los programas de aprendizaje de prisms vr en los visores meta quest 2 vr conectados a la red 5g de t‑mobile. esta colaboración genera nuevas oportunidades de aprendizaje para miles de estudiantes que, de otro modo, podrían no tener acceso a ellas debido a las conexiones de red deficientes e inestables que suele haber en las áreas rurales. y a la vez, crea oportunidades para que las escuelas a lo largo del país conecten fácilmente a millones de estudiantes con las tecnologías de vanguardia mediante la red 5g.

Prisms VR, un proyecto graduado del programa T‑Mobile Accelerator, permite a los estudiantes dominar de forma perdurable las temáticas fundamentales de matemáticas y ciencia de la secundaria resolviendo, al mismo tiempo, problemas del mundo real. Desde su implementación en 2022, LISD ha registrado mejoras en la participación y en la retención de las lecciones, y el 80% de los estudiantes que participaron en el programa manifestaron que lograron comprender mejor los conceptos y recibieron mejores calificaciones.

Desde que Prisms VR se graduara del programa T‑Mobile Accelerator en el año 2021, El Un‑carrier ha trabajado con la empresa para ayudarle a escalar rápidamente sus soluciones, incluso con $425,000 en fondos para visores de VR que se han distribuido ya en 20 escuelas. Si bien el programa con LISD es el primero que transfiere y comparte visores a lo largo de un área tan extendida, Prisms VR ya está en funcionamiento en 28 estados y aprovecha regularmente la red 5G de T‑Mobile en escuelas que requieren las capacidades de red adicionales que ofrece la red 5G más grande, rápida y galardonada del país.

"Nuestro trabajo con Prisms VR es solo otro ejemplo de nuestra meta de llevar la innovación 5G a todos”, señaló John Saw, vicepresidente ejecutivo de tecnologías avanzadas y emergentes de T‑Mobile. “Desde las principales ciudades a los pequeños pueblos de EE. UU., nuestra red 5G es una fuente de inspiración y creación de oportunidades para que los estudiantes se conecten con el mundo que los rodea como nunca antes”.

Prisms VR, que está disponible en escuelas a lo largo del país, cuenta con el respaldo de una conexión de red robusta y confiable para la gestión de sus programas. Si bien algunas escuelas pueden aprovechar la ventaja de redes wifi con buena señal, muchas a lo largo del país están trabajando con sistemas obsoletos y no siempre confiables, y es ahí donde la red 5G de T‑Mobile marca la diferencia.

Incluso las escuelas en áreas urbanas con acceso a Internet confiable pueden beneficiarse al aprovechar la red 5G de T‑Mobile con los visores Prisms VR. Cuando el tiempo está contado, se pierden valiosos minutos de aprendizaje al intentar conectar más de 30 visores de VR a los sistemas de wifi de las escuelas y sortear los permisos necesarios para cada dispositivo. Con la solución 5G que brinda T‑Mobile, se pueden usar los visores de VR tan pronto se enciendan, eliminando así la necesidad de procesos de inicio de sesión oportunos.

"Nuestra misión en Prisms VR es darle relevancia a las matemáticas y conectarlas con el mundo en el que los estudiantes desean vivir", declaró Anurupa Ganguly, directora ejecutiva y fundadora de Prisms VR. “La tecnología VR alimentada por la red 5G de T‑Mobile nos permite democratizar el acceso a experiencias intensas que empoderan a los estudiantes para que desarrollen conexiones con problemas actuales y apremiantes, y a partir de ahí, los trasladen a modelos y ecuaciones matemáticas en lugar de memorizar procedimientos dentro de un vacío improductivo. Con los recientes avances en el campo de la computación espacial, finalmente tenemos la oportunidad de enseñar STEM de la manera en que debe enseñarse: a través de experiencias de la vida misma”.

"Nuestros maestros se enfrentan a un obstáculo importante para implementar las nuevas tecnologías como Prisms VR, el cual es a menudo las conexiones de red deficientes”, agregó Ann Smart, asesora de tecnología educativa del Distrito Escolar de Enseñanza Intermedia de Lenawee. "Prisms VR nos recomendó usar la red 5G de T‑Mobile junto con sus programas de aprendizaje, lo cual pudimos implementar fácilmente en más de 15 escuelas en áreas rurales de Michigan, con una respuesta excepcional por parte de los estudiantes y los maestros”.

T‑Mobile es el líder en 5G y ofrece la red 5G más grande, rápida y galardonada del país. T‑Mobile, que cubre a más del 98% de las personas del país en un área de 1.9 millones de millas cuadradas, tiene la red 5G ideal, con amplitud y capacidad para dar un apoyo significativo a los estudiantes a lo largo del país con nuevas oportunidades de aprendizaje. Asimismo, T‑Mobile trabaja para conectar a millones de estudiantes elegibles de áreas desatendidas a lo largo del país mediante el Proyecto 10 Millones, una iniciativa cuyo objetivo es cerrar la brecha digital en la educación proporcionando hotspots móviles gratis y conectividad.

Para más información sobre la red 5G de T‑Mobile, visita T‑Mobile.com/cobertura. Para más información sobre Prisms VR, visita www.prismsvr.com.

Acerca de Prisms VR

Prisms VR, fundada en 2020, es una empresa pionera en experiencias eficaces de aprendizaje mediante realidad virtual. Con el respaldo de la National Science Foundation y el National Institutes of Health, Prisms VR, la primera plataforma de aprendizaje espacial para la educación STEM de kinder a 12.º grado, aplica una nueva modalidad de aprendizaje de matemáticas y ciencia básicas que lleva a la práctica las pedagogías que sabemos funcionan mejor. En 2023, Prisms VR introdujo sus módulos de VR de matemáticas para los consumidores mediante Meta Quest Store, que ofrece un aprendizaje divertido de las matemáticas espaciales disponible para todos: estudiantes, maestros, tutores y padres. Para conocer más sobre Prisms VR, visita www.prismsvr.com.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para más información, visita: https://es.t-mobile.com.

