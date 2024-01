BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--ene. 4, 2024--

¡Feliz año nuevo para todos los que hacen streaming! Hoy T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció que Hulu por cuenta nuestra se une a su increíble oferta de servicios de streaming gratis, lo que brinda a los clientes de El Un‑carrier el mejor paquete de entretenimiento en la industria del servicio móvil. Así es. A partir del 24 de enero, Hulu y sus miles de shows populares y películas taquilleras se incluirán sin costo extra como parte del plan del El Un‑carrier que más beneficios tiene: Go5G Next. Y Hulu por cuenta nuestra no es algo que los clientes reciben solo durante unos meses, como algunos de los beneficios de streaming que ofrecen otras compañías telefónicas… los clientes nuevos y existentes de Go5G Next pueden disfrutarlo simplemente como parte de su plan. Sin costo adicional.

T Mobile agrega Hulu a su oferta de streaming, los clientes de El Un carrier ahora obtienen el mejor paquete de entretenimiento de servicio móvil (Graphic: Business Wire)

Al sumar Hulu por cuenta nuestra a Apple TV+ por cuenta nuestra y Netflix por cuenta nuestra, que ya se incluyen en Go5G Next, T‑Mobile ahora ofrece el mejor paquete de streaming de entretenimiento de la industria. Además, los clientes de T‑Mobile pueden obtener suscripciones gratis a MLB.TV por toda la temporada, todos los años. Eso es más de $35 al mes, o $400 al año, solo en beneficios de streaming incluidos en Go5G Next. Todo esto, además del servicio móvil, solo por ser cliente de T‑Mobile.

“Como Un‑carrier, hacemos más que brindar el increíble servicio que se espera del líder en 5G del país. Los clientes de T‑Mobile obtienen más beneficios y mejor precio, así como el mejor paquete de streaming de entretenimiento del servicio móvil, solo por ser clientes, sin tener que pagar un centavo más”, señaló Mike Katz, presidente de Mercadeo, Estrategia y Productos de T‑Mobile. “Además de Apple TV+, Netflix y MLB.TV, los clientes de Go5G Next ahora también obtienen una suscripción a Hulu, los cuatro por cuenta nuestra. Eso es más de $400 al año en beneficios de streaming, de los mejores servicios del mercado, todo incluido en tu plan sin costo extra”.

Con Hulu por cuenta nuestra, por un valor anual de $95.88 para la opción de plan mensual de Hulu (con anuncios), los clientes de T‑Mobile con el plan Go5G Next pueden acceder a miles de populares shows, películas y más, como Abbott Elementary, The Bear, El cuento de la criada y Only Murders in the Building, todos incluidos en la biblioteca de streaming de Hulu. Mejor aún, pueden elegir dónde hacer streaming si desde su televisión, teléfono móvil o tablet, en casa o donde quiera que estén, incluso en pleno vuelo a 30,000 pies mientras disfrutan de wifi gratis por cuenta de T‑Mobile, según disponibilidad.

Y cabe recordar que solo los clientes de T‑Mobile pueden obtener la mejor experiencia de streaming en la red 5G más grande, rápida y galardonada del país. La red 5G de El Un‑carrier cubre a más de 330 millones de personas a lo largo de dos millones de millas cuadradas más área de cobertura que AT&T y Verizon juntos. 300 millones de personas en todo el país disfrutan la cobertura de la red 5G de ultracapacidad superrápida de T‑Mobile, con más del doble de millas cuadradas de cobertura que la oferta 5G similar de banda media de los competidores más cercarnos.

Además de los increíbles beneficios de streaming, los clientes de Go5G Next también tienen wifi gratis en vuelos y streaming en las aerolíneas más grandes de EE. UU., datos de alta velocidad gratis en más de 215 destinos, protección Scam Shield y mucho más. Y es el primer plan de servicio móvil en el que los clientes están listos para un upgrade todos los años con la promesa de que los clientes existentes siempre obtendrán las mismas ofertas en excelentes teléfonos que los clientes nuevos con Go5G Next, ahora y en el futuro.

Visita es.t-mobile.com/benefits a partir del 24 de enero para obtener detalles sobre cómo canjear Hulu por cuenta nuestra y para conocer más sobre todos los beneficios insuperables que tienen los clientes de T‑Mobile.

