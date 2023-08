BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--ago. 17, 2023--

T‑mobile (nasdaq: tmus) dio a conocer hoy su más reciente línea revvl, incluida la primera tablet revvl —la revvl tab 5g— y los nuevos smartphones revvl 6x pro 5g y revvl 6x 5g. con la incorporación de la nueva tablet, el un-carrier ahora les ofrece a los clientes aún más opciones para elegir y amplía su popular línea revvl. los tres dispositivos vienen repletos de funciones 5g premium sin que gastes una fortuna junto con acceso a la red 5g líder del país y además planes llenos de beneficios. la nueva línea revvl estará disponible exclusivamente en t‑mobile y metro by t‑mobile a partir del 24 de agosto.

“Nuestra serie REVVL 6 ha sido todo un éxito, situándose sistemáticamente entre nuestros cinco smartphones 5G económicos más vendidos, así que estamos aprovechando ese éxito y ampliando la línea para lanzar la REVVL TAB 5G”, señala Omar Tazi, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de producción de T‑Mobile. “Nuestra máxima prioridad es darles a los clientes la mejor opción, junto con la mejor red para garantizar que obtengan la mejor experiencia sin concesiones, y la nueva línea REVVL 5G económica nos ayuda a seguir haciendo precisamente eso, es decir, que el 5G sea económico y se ajuste a todo bolsillo”.

Más beneficios para que tu dinero rinda más

Los clientes de T‑Mobile que se lleven un nuevo REVVL no solo obtienen un dispositivo económico en una red líder de la industria, sino que también acceden a GRANDES ventajas, solo por ser parte de El Un-carrier. Los clientes de T‑Mobile obtienen Netflix por cuenta nuestra, wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad gratis en el extranjero, T‑Mobile Tuesdays y mucho más incluido en Go5G Plus, lo que representa más de $270 en beneficios mensuales adicionales con dos o más líneas. ¡Así de simple! Y a diferencia de los clientes de otras compañías de servicio móvil que se quedan atrapados en contratos de teléfonos de tres años para obtener las mejores ofertas, los clientes de Go5G Plus pueden hacer un upgrade cada dos años y siempre reciben las mismas grandes ofertas de teléfonos, ya sean clientes nuevos o existentes.

Increíbles características

Los últimos REVVL se desarrollaron en colaboración con Google para lograr una experiencia de software optimizada en la red de T‑Mobile, aprovechando la 5G de rango extendido y la 5G de ultracapacidad de T‑Mobile para ofrecer velocidades amplias y superrápidas a lo largo del país en la red 5G nacional más grande, rápida y galardonada. La línea REVVL también desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento de Deutsche Telekom de su propia T Tablet y sus T Phones, aprovechando el éxito de REVVL para hacer que la conectividad 5G sea más económica en toda Europa.

Mira los REVVL en acción aquí o échale un vistazo a todas las especificaciones a continuación:

Cómo obtener los nuevos REVVL

Los nuevos dispositivos estarán disponibles en T‑Mobile y Metro by T‑Mobile el 24 de agosto. Los colores disponibles y el precio regular son los siguientes: REVVL 6x 5G en color Lunar Gray a $199.99, REVVL 6x PRO 5G en color Moonlit Ocean a $229.99 y REVVL TAB 5G en color Dark Shadow a $199.99.

Los clientes nuevos y existentes de T‑Mobile, incluidos los negocios, pueden elegir entre las siguientes ofertas:

Los clientes de T‑Mobile pueden llevarse los nuevos REVVL con las ofertas que se indican arriba o llevarse la REVVL TAB 5G por $8.34/mes ($0 pago inicial, precio regular: $199.99), el REVVL 6x PRO 5G por $8.75/mes ($0 pago inicial, precio regular: $229.99) o el REVVL 6x 5G por $6.70/mes ($0 pago inicial, precio regular: $199.99).

Quienes se cambien a Metro by T‑Mobile podrán llevarse un REVVL 6x 5G o un REVVL 6x PRO 5G GRATIS mediante reembolso al instante al activar una línea en cualquier plan sin límites. Los clientes existentes podrán llevarse el REVVL 6x 5G gratis vía reembolso al instante al agregar una línea en un plan elegible con verificación de identidad.

Clientes de T‑Mobile para Empresas

T‑Mobile para Empresas cubre el trabajo de los negocios en casi todas partes con beneficios de viaje premium para empresas valuados en más de $400, que incluyen wifi gratis en vuelos, datos de alta velocidad en el extranjero y más. Además, los beneficios como Secure Wi-Fi, Microsoft 365 por cuenta nuestra, Scam Shield Premium y datos para hotspot móvil permiten hacer negocios con más facilidad.

Para más información sobre la nueva línea REVVL en T‑Mobile, visita: es.T‑Mobile.com/offers/T‑Mobile-revvl-phone-deals. Para T‑Mobile para Empresas, visita: es.T‑Mobile.com/business/offers. Y para Metro, visita: hola.metrobyT‑Mobile.com/topbrandsgreatphones.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Términos generales: el impuesto sobre el precio antes de los créditos y el cargo de $35 por conexión del dispositivo se pagan al momento de la compra. Para clientes con buena calificación crediticia. Los créditos en la factura podrían demorar 2 ciclos de facturación; la cuenta deberá estar al corriente para poder recibir los créditos. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. Las ofertas podrían no ser combinables con algunas ofertas o descuentos. Ofertas de REVVL 6x 5G o REVVL 6x PRO 5G:contáctanos antes de cancelar el servicio para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., REVVL 6x PRO 5G: $229.99; T‑Mobile REVVL 6x 5G: $199.99). Hasta $229.99 vía créditos en la factura con nueva línea o intercambio elegible. Máximo 4 dispositivos con descuento por cuenta. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos. Ofertas de REVVL Tab 5G:si cancelas el servicio móvil antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., REVVL Tab 5G: $199.99). Requiere línea de servicio de Internet móvil (5 GB o más) elegible. $199.99 vía créditos en la factura. Máx. 12/cuenta.

Acerca de T‑Mobile US, Inc.

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile y Metro by T‑Mobile. Más información en: https://es.T‑Mobile.com.

