T‑Mobile anuncia su compromiso con Net Zero para el año 2040

T‑mobile (nasdaq: tmus) anunció hoy la iniciativa más reciente de la compañía relacionada con la sostenibilidad, que incluye un compromiso líder en la industria de alcanzar cero emisiones netas para toda su huella de carbono, para el 2040. para impulsar este nuevo objetivo, t‑mobile también se unió a the climate pledge, una comunidad multisectorial de compañías y organizaciones que trabajan juntas con el fin de sortear los desafíos de reducir las emisiones de carbono a nivel mundial para lograr un futuro sostenible.

“Sabemos que la sostenibilidad es importante para nuestros clientes y accionistas y por eso T‑Mobile avanza en la reducción de su huella ambiental y ahora estamos tomando medidas mucho más importantes para minimizar nuestras emisiones de carbono con el compromiso de cumplir con el Estándar Net‑Zero de SBTi”, manifestó Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Nos enorgullece que estamos contribuyendo a crear un futuro sostenible para todos, como por ejemplo ser la primera compañía de servicio móvil del país en fijar este ambicioso objetivo. Esperamos que empresas como la nuestra, así como nuestros socios y los proveedores con quienes trabajamos, se nos unan y establezcan sus propios objetivos ambiciosos a largo plazo, como estos que nos proponemos”.

Con este nuevo compromiso, T‑Mobile se convierte en la primera compañía de servicios móviles del país en fijarse un objetivo de cero emisiones netas para las tres metas validadas por la iniciativa Science Based Targets Initiative (o SBTi) usando su Estándar Net-Zero (el primer marco de referencia mundial para los objetivos de la compañía que se alinean con los últimos avances de la ciencia en materia climática). Este objetivo abarca metas de emisiones 1 y 2, que incluyen las emisiones directas generadas por las operaciones e instalaciones de T‑Mobile, así como indirectas, las provenientes de la compra de electricidad.

El nuevo objetivo de El Un‑carrier también abarca todas las emisiones restantes indirectas de la meta 3 (¡la huella total de la compañía!), incluso las generadas por los proveedores, el uso de dispositivos por parte de los clientes, los materiales y combustibles que se usan para el envío y distribución de los productos y los viajes de negocios de los empleados, entre otros factores, lo cual representa aproximadamente dos tercios de la huella de carbono de la compañía.

“Si bien el objetivo de cero emisiones netas de T‑Mobile es un emprendimiento que durará décadas, sabemos lo importante que es tomar medidas definitivas ahora para reducir nuestro impacto medioambiental para las generaciones futuras”, expresó Janice Kapner, directora de comunicaciones y responsabilidad corporativa de T‑Mobile. “Nuestro compromiso es un progreso medible y asumir la responsabilidad de adoptar prácticas sólidas de gestión que incluyan la presentación de informes sistemáticos y transparentes y la colaboración continua con los expertos más destacados en materia de sostenibilidad”.

The Climate Pledge, establecido conjuntamente por Amazon y Global Optimism en 2019, es un compromiso colectivo de llegar a cero emisiones netas 10 años antes de lo previsto por el Acuerdo de París. T‑Mobile se une a casi 400 organizaciones que han firmado este compromiso, por el que acuerdan:

“Nos anima que T‑Mobile firme The Climate Pledge, y se comprometa a cumplir con el Acuerdo de París 10 años antes de lo previsto”, expresó Sally Fouts, directora global de The Climate Pledge en Amazon. “T‑Mobile se ha fijado, y ha concretado, objetivos ambiciosos en materia de energía renovable y reducción de carbono en todas sus operaciones, y nos encanta ver que se ha trazado objetivos amplios y meticulosos para lograr cero emisiones netas de carbono para el 2040”.

T‑Mobile tiene una larga trayectoria dedicada al desarrollo de un futuro más sostenible. Fue la primera compañía de servicio móvil del país en alcanzar el objetivo ambicioso de llegar al 100% de electricidad renovable, y también logró objetivos anteriores de reducción de carbono sobre la base de fundamentos científicos. El Un‑carrier obtuvo un A- en su informe de Cambio climático CDP 2022 y fue reconocida como una de las 20 principales compañías más justas, según la clasificación 2023 de JUST Capital, obteniendo incluso el primer puesto en la clasificación de impacto medioambiental dentro de la industria de las telecomunicaciones.

Para más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de T‑Mobile, visita t-mobile.com/sustainability Para conocer más sobre la iniciativa de Science Based Targets, visita sciencebasedtargets.org.

100% renovable: T-Mobile equipara su propio uso anual de electricidad con energía renovable a partir de una cartera de recursos que incluyen contratos virtuales de compra de energía, un arancel del programa Green Direct, contratos minoristas de energía renovable y compras de Certificados de Energía Renovable desagregados.

Acerca de T-Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: http://es.t-mobile.com.

Acerca de The Climate Pledge

En el año 2019, Amazon y Global Optimism fundaron conjuntamente The Climate Pledge, un compromiso para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París 10 años antes de lo previsto y llegar a cero emisiones netas de carbono para el 2040. En la actualidad, son 380 las organizaciones que ya han firmado The Climate Pledge, lo cual envía un mensaje importante de que habrá un rápido crecimiento de la demanda de productos y servicios que ayuden a reducir las emisiones de carbono. Para más información visita www.theclimatepledge.com.

Declaraciones a futuro

Esta comunicación incluye declaraciones a futuro, dentro del marco establecido por la Ley de reforma de la litigación sobre valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hecho histórico, incluida la información sobre los resultados futuros de las operaciones de T-Mobile US, Inc., son declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro generalmente se identifican mediante las palabras “anticipar”, “creer”, “estimar”, “suponer”, “pretender”, “puede”, “podría” o expresiones similares. Las declaraciones a futuro se basan en expectativas y suposiciones actuales, sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar resultados reales sustancialmente diferentes de los expresados en las declaraciones a futuro, incluso demoras, dificultades y gastos inesperados de implementación frente a nuestros objetivos, metas y compromisos ambientales, sociales y de gestión (o ESG) descritos en el presente documento, lo que incluye, entre otros, nuestras tareas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como cambios legislativos o normativos que podrían ser de incidencia, entre otros, cambios en materia de ciberseguridad, privacidad de datos, leyes sobre medioambiente, seguridad y salud, y otros riesgos que se exponen en nuestro último informe anual, formulario 10-K, 10-Q y demás declaraciones ante la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (“SEC”). En virtud de estos riesgos e incertidumbres, se recomienda a los lectores no basarse indebidamente en dichas declaraciones a futuro. T-Mobile no asume la responsabilidad y rechaza expresamente toda obligación de actualizar cualquier declaración contenida en el presente documento, ya sea como consecuencia de nueva información, nuevos desarrollos, o por cualquier otro motivo, excepto en la medida en que dicha declaración fuera de exigencia legal. Asimismo, algunas de las declaraciones contenidas en el presente documento podrían fundarse en información y proyecciones de terceros que, a criterio de la administración, son fuentes confiables; no obstante, T-Mobile no verifica ni hace auditorías independientes de dicha información.

