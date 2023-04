T‑Mobile anunciará la próxima innovación Un‑carrier el 20 de abril

--(BUSINESS WIRE)--abr. 19, 2023--

T‑mobile (nasdaq: tmus):

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230418006289/es/

(Photo: Business Wire)

Qué:

T‑mobile (nasdaq: tmus) anunciará la última innovación un‑carrier.

Cuándo:

El jueves 20 de abril de 2023 a las 9 a.m. PT (12 a.m. ET): el día perfecto para aplastar a la competencia.

Quiénes:

El director ejecutivo de T‑Mobile, Mike Sievert, y el presidente de Mercadeo, Innovación y Experiencia de T‑Mobile, Mike Katz.

Dónde:

es.t-mobile.com/uncarrier

También encontrarás material de prensa y un video disponibles en la sala de prensa de T‑Mobile en es.t-mobile.com/news.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para más información, visita: es.t-mobile.com

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230418006289/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.

MediaRelations@t-mobile.com

Contacto para relaciones con inversionistas

T‑Mobile US, Inc.

investor.relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com

Keyword: washington united states north america

Industry keyword: consumer technology telecommunications mobile/wireless 5g internet hispanic

SOURCE: T-Mobile US, Inc.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 04/19/2023 10:08 am/disc: 04/19/2023 10:07 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230418006289/es

AP