El Un‑carrier está ayudando en grande a 25 pequeñas comunidades. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) anunció hoy a los beneficiarios más recientes de la ayuda financiera local (Hometown Grants), alcanzando así a nada menos que 250 comunidades en 43 estados y más de 11 millones de dólares en financiación desde que El Un‑carrier lanzara su compromiso de cinco años con las pequeñas ciudades y pueblos en abril de 2021.

Gracias a la ayuda financiera local, las personas de todo el país están poniendo en marcha proyectos que marcan una diferencia real y que ayudan a sus comunidades a prosperar. Con 25 millones de dólares reservados hasta 2026 para apoyar la ayuda financiera local, T‑Mobile está invirtiendo en las pequeñas ciudades y pueblos para impulsar estas iniciativas y garantizar que puedan conectarse, innovar y crecer juntas

“Con 250 beneficiarios, hemos llegado oficialmente a la mitad de la ayuda financiera local de T‑Mobile y el impacto es asombroso”, señaló Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T‑Mobile. “Este hito no se trata solamente de revitalizar las comunidades... es reconocer el efecto dominó: la creación de puestos de trabajo y decenas de miles de horas de voluntariado que desencadenan una profunda ola de cambios positivos en las pequeñas comunidades de EE. UU., y estoy ansioso por ver lo que nos depara la próxima mitad”.

Estos son los próximos 25 beneficiarios de la ayuda financiera local y sus proyectos:

T‑Mobile se ha asociado con Main Street America y Smart Growth America para seleccionar a los beneficiarios de la ayuda financiera local, y las solicitudes se evalúan por su nivel de detalle, impacto en la comunidad, viabilidad y otras consideraciones. Cada trimestre, T‑Mobile otorga ayuda financiera local a 25 pequeñas ciudades o pueblos de 50,000 habitantes o menos. Para solicitar ayuda financiera local, haz clic aquí.

El programa de ayuda financiera local no es la única manera en que T‑Mobile empodera a las pequeñas comunidades. Existen otras iniciativas, como el Proyecto 10Millones, que ofrece conectividad a Internet y hotspots móviles gratis a estudiantes elegibles para ayudar a cerrar la brecha digital, y los servicios de Internet 5G Residencial de T-Mobile e Internet para empresas, que les brindan a hogares y negocios de todo el país acceso a banda ancha a menor precio.

Internet 5G Residencial de T‑Mobile: no disponible en todas las áreas. Vía red celular 5G; las velocidades varían según factores que afectan las redes celulares. Proyecto 10Millones: la elegibilidad para el programa National School Lunch se verifica al inscribirse.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Más información en: https://es.t-mobile.com

