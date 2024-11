T‑Mobile se anticipa con ofertas para las Fiestas: tecnología gratis para toda la familia

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--nov. 7, 2024--

T-mobile (nasdaq: tmus) le da inicio a las fiestas con $1,000 en ahorros en lo último en tecnología de google, samsung, motorola y más. además, ofertas épicas para nuevos clientes de internet 5g residencial que incluyen una smart tv gratis, además de increíbles ofertas de dispositivos en metro. hay muchísimo por aprovechar, así que te recomendamos leer todo esto para no perderte las mejores ofertas de la temporada para clientes de t-mobile y metro esta temporada. pero, por aquí también te mostramos lo más destacado de nuestras ofertas para la fiestas:

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20241106503451/es/

¡Celebra las Fiestas con increíbles ofertas en T‑Mobile y Metro by T‑Mobile! Encuentra teléfonos 5G y accesorios esenciales para esta temporada, o llévate una smart TV gratis al inscribirte en Internet 5G Residencial (Graphic: Business Wire)

En estas Fiestas, ahorra en T-Mobile

Solo los clientes de T-Mobile pueden disfrutar la alegría de las Fiestas los 365 días del año gracias a los planes repletos de beneficios con acceso al mejor combo de streaming en servicio móvil, beneficios para viajes con su característico liderazgo en la industria, trato VIP con Magenta Status desde el primer día, la red 5G líder del paísymuchísimo más. Y ahora, los clientes nuevos y existentes pueden agregar fácilmente sus dispositivos conectados — como tablets, smartwatches y laptops — por solo $5 al mes por dispositivo con Go5G Next y Go5G Business Next.

Quienes aún estén atados a las otras compañías pueden cambiar a toda la familia y ahorrar todos los meses, en todos los planes en comparación con los planes y servicios de streaming similares de AT&T y Verizon. ¿Necesitas más para convencerte? Ahora mismo, puedes llevarte cuatro nuevos smartphones por cuenta nuestra — esto incluye el Samsung Galaxy S24 por cuenta nuestra y otros dispositivos elegibles — y cuatro líneas por solo $100/mes. Y por tiempo limitado, El Un-carrier está ayudando a las personas a liberarse de su proveedor de servicio móvil: solo tienes que traer un teléfono elegible y T-Mobile lo terminará de pagar, hasta $800. Consulta todas las ofertas disponibles hoy para clientes nuevos y existentes de T-Mobile, incluidos los negocios, todo con 24 créditos en la factura mensual más impuestos, salvo que se indique lo contrario:

Smartphones para cada temporada

Smartwatches para ti

Dispositivos para regalar

Echa un vistazo a todas las ofertas de T-Mobile para las Fiestas en es.t-mobile.com/offers o directamente en la app T-Life. Y descubre aún más regalos increíbles en la Guía 2024 de regalos para las Fiestas, el lugar de referencia para los mejores regalos de tecnología en esta temporada.

Smart TV gratis con Internet 5G Residencial

Con las Fiestas a la vuelta de la esquina, contar con un Internet residencial confiable es clave para mantenernos conectados con nuestros seres queridos y disfrutar del mejor entretenimiento. El servicio de Internet 5G Residencial de T-Mobile hace que todo eso sea posible. Por eso, a partir del 21 de noviembre y por tiempo limitado:

Podrás encontrar más información sobre estas ofertas a partir del 21 de noviembre en es.t-mobile.com/home-internet.

Más ofertas para T-Mobile para Empresas

Los clientes comerciales también reciben beneficios premium en planes comerciales elegibles, como por ejemplo wifi gratis en todo el vuelo y streaming, roaming internacional con datos de alta velocidad hasta en más de 215 países y destinos, Microsoft 365 por cuenta nuestra y Scam Shield Premium, que en total suman un valor de hasta $1,500. Y desde hoy, los clientes comerciales pueden aprovechar:

Metro by T-Mobile: celebremos las Fiestas sin Nada de Bla Bla Bla

Metro tiene excelentes ofertas en dispositivos para esta temporada de las Fiestas. Comenzamos con el máximo combo para las Fiestas: los clientes que se cambien a Metro podrán llevarse tanto el Samsung Galaxy A35 5G como el Samsung Galaxy Watch FE de 40 mm ambos por solo $149.99 al inscribirse en Metro Flex Plus y agregar una línea para smartwatch. Pero los ahorros en dispositivos destacados no terminan ahí. Consulta todas las ofertas disponibles ahora en Metro by T-Mobile:

Teléfonos con Flex

Accesorios esenciales

Aprovecha estas ofertas en línea o conoce más en hola.metrobyt-mobile.com/deals.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Ofertas por tiempo limitado; sujetas a cambio. Consulta los detalles completos de las ofertas en es.T-Mobile.com. 4/$100: los clientes de Essentials podrían notar velocidades más bajas que otros clientes, e incluso más bajas si usan más de 50 GB/mes, debido a la priorización de datos. Video en SD. Ilimitado en nuestra red. Requiere calificación crediticia y un mínimo de 4 líneas. La cancelación de líneas requiere cambio al plan Essentials de precio base normal; contáctanos. Cargo mensual de programas reguladores (RPF) y cargo mensual de recuperación (TRF), $3.49 en total por línea de voz (50¢ por RPF y $2.99 por TRF); impuestos y cargos podrían representar del 4% al 38% de la factura. $5 más por línea sin AutoPago; requiere cuenta bancaria o tarjeta de débito. Ofertas de dispositivos: los créditos en la factura se terminarán si pagas anticipadamente el dispositivo. El impuesto sobre el precio antes de los créditos y el cargo de $35 por conexión del dispositivo se pagan al momento de la compra. Requiere calificación crediticia y servicio elegibles. Si cancelaste líneas en los últimos 90 días, podrías tener que reactivarlas primero. Hasta $1,100 vía créditos en la factura; la línea con promoción deberá estar activa y al corriente para recibir los créditos; podría demorar 2 ciclos de facturación. Máx. 4 dispositivos con descuento por cuenta. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos. Teléfonos por cuenta nuestra: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Galaxy Z Flip6 5G 256 GB: $1,099.99). Las ofertas de intercambio requieren intercambio elegible (p. ej., ahorra $1,100: Samsung Galaxy S9; ahorra $550: Galaxy S6). Tablets, smartwatches y TCL Linkport: si cancelas toda la cuenta antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., Samsung Galaxy Watch Ultra 47 mm: $649.99/ Samsung Galaxy Tab S9+ 5G: $1,099.99). JBL Clip 5: hasta agotar existencias. Los accesorios deberán comprarse en la misma transacción. No válido para compras anteriores o junto con otras ofertas y descuentos para estos accesorios. Límite de 3 por cuenta. Amazon Fire TV: vía código de canje; podría demorar 10 semanas. Reembolso para Internet Residencial: vía tarjeta virtual de prepago Mastercard al activar una nueva línea de servicio ilimitado de Internet Residencial en línea. Podría demorar 10 semanas; no se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. Valor de $1500 para T-Mobile para Empresas: según valor de venta al público de los beneficios incluidos dentro de determinados planes con 4 líneas. Ofertas de Flex Plus: trae tu número y tu identificación. Requiere transferencia elegible. Límite de 2 por cuenta. Ofertas de accesorios en Metro: las ofertas de tablets son para clientes existentes con 30 o más días de antigüedad como clientes. Planes Flex: consulta los detalles en hola.metrobyt-mobile.com/metro-flex. Como cualquier otra cosa en este mundo loco, los detalles de Metro Flex podrían cambiar.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://es.t-mobile.com

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20241106503451/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T-Mobile US, Inc.

MediaRelations@t-mobile.comContacto para relaciones con inversionistas

T-Mobile US, Inc.

Investor.Relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com

Keyword: washington united states north america

Industry keyword: wearables/mobile technology mobile/wireless technology 5g carriers and services telecommunications hispanic internet consumer consumer electronics

SOURCE: T-Mobile US, Inc.

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 11/07/2024 09:24 am/disc: 11/07/2024 09:25 am

http://www.businesswire.com/news/home/20241106503451/es

AP