Los propietarios de medianas empresas y sus equipos de TI pueden respirar tranquilos. T‑Mobile (NASDAQ: TMUS) presentó hoy Connected Workplace, una solución que integra el Internet 5G nacional para empresas con los dispositivos Cisco Meraki y una plataforma de red administrada en la nube, y todo ello gestionado por T‑Mobile. Connected Workplace ofrece precios simples y competitivos. Asimismo, a diferencia de otras compañías telefónicas y grandes proveedores de Internet, T‑Mobile incluye instalación, licencias de software y gateway 5G, además de upgrade de dispositivos con punto de acceso a wifi cada tres años sin costo adicional.

La infraestructura de redes de negocios es compleja, en especial para las organizaciones de medianas empresas que cuentan con varias sucursales y tiendas de venta al público. Los equipos pequeños de TI vienen enfrentando hace ya demasiado tiempo la abrumadora tarea de reunir todas las piezas del rompecabezas para armar una maquinaria completa de conectividad, la cual debe encajar perfectamente, desde los sistemas de punto de venta a la videovigilancia y aplicaciones de IoT, entre otros aspectos. El proceso exige acoplar diferentes proveedores de servicio de Internet, hardware incompatible y software de gestión proveniente de diversos proveedores con el fin de crear una infraestructura de red funcional. Y para complicar aún más las cosas, todos estos tienen sus propios contratos, diversos planes con precios base y modelos de soporte. Este complejo aparato no solo provoca dolores de cabeza, sino que drena innecesariamente los recursos de TI y, a menudo, tiene una escalabilidad limitada y compromete la seguridad. Algo que nadie desea para su negocio.

Presentamos Connected Workplace de T‑Mobile, que incluye:

“Siempre que presentamos una nueva solución, la diseñamos pensando en abordar desafíos empresariales críticos, facilitar las tareas y ofrecerle al cliente mejores productos al mejor precio”, señaló Mishka Dehghan, vicepresidenta sénior de creación de estrategias, productos y soluciones de T‑Mobile Business Group. “Con Connected Workplace, hemos logrado reunir la mejor tecnología de redes Meraki de Cisco con nuestra red 5G galardonada, para que los negocios simplifiquen su infraestructura de redes, facilitar el trabajo de los equipos de TI y mejorar las operaciones”.

Connected Workplace de T‑Mobile está disponible a partir de hoy para los negocios y organizaciones de todo el país.

