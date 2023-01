BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--ene. 5, 2023--

T‑mobile (nasdaq: tmus) y delta air lines anunciaron hoy que los miembros de skymiles que vuelen con delta pueden obtener wifi rápido y gratis durante todo el vuelo, sin importar quién sea su proveedor de servicio móvil. tanto t‑mobile como delta entienden lo importante que es permanecer conectados en todas partes, incluso a 30,000 pies de altura. esta colaboración alimenta la visión de una experiencia de viaje más conectada para todos.

T-Mobile y Delta Air Lines se unen para ofrecer wifi gratis a bordo (Photo: Business Wire)

“En T‑Mobile, consideramos que mantenernos conectados mientras viajamos tiene que ser una experiencia fácil y fluida”, expresó Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Los clientes de T‑Mobile ya disponen de wifi gratis a bordo, y ahora nos asociamos con Delta para ofrecer esa experiencia a todos los miembros de SkyMiles, de modo que todas las personas que vuelen con Delta puedan disfrutar del acceso en línea desde el despegue hasta el aterrizaje”.

Se anticipa que los viajes aumenten notablemente en 2023 si consideramos que más de dos tercios de personas se sienten más optimistas acerca de viajar este año en comparación con el anterior. Mantenerse conectado es una prioridad tan importante que más de la mitad de los viajeros de todo el mundo afirman que disponer de teléfono y conectividad no es negociable. Ahí es donde T‑Mobile y Delta vienen al rescate. Relájate, navega, haz streaming y ya no temas perderte algo mientras vuelas.

El servicio de wifi gratis estará disponible en la mayoría de los vuelos nacionales de Delta a partir del 1. o de febrero, y se espera que más de 700 aviones ofrezcan wifi gratis para fines de 2023. La ampliación a rutas internacionales y regionales está prevista para fines de 2024. El servicio incluye wifi gratis durante todo el vuelo y está disponible en smartphones, tablets y laptops. Para conectarse, los pasajeros solo tienen que iniciar sesión en su cuenta de Delta SkyMiles (o inscribirse gratis) mientras están en tierra o ya en el avión.

Además, el portal de conexión wifi a bordo de Delta se renovará a fines de la primavera con el nuevo nodo Delta Sync Exclusives de la aerolínea, que hará realidad la visión de un viaje más personalizado. Gracias a la colaboración de T‑Mobile con Delta, esta nueva plataforma móvil para miembros de SkyMiles se lanzará a fines de este año y ofrecerá, entre otros, contenido personalizado, entretenimiento, ofertas exclusivas y más de las marcas que los clientes conocen y les encantan.

“La capacidad de permanecer conectados mientras recorremos el mundo es, simplemente, esencial. La nueva colaboración entre Delta y T‑Mobile es otro paso más como líderes en la industria al brindar una experiencia diferenciada a bordo que sea tan cómoda y personalizada como estar en tu propio hogar”, señaló Ed Bastian, director ejecutivo de Delta.

El año pasado, T‑Mobile lanzó Más que Cobertura , la iniciativa de El Un‑carrier que les dio a los clientes de los planes más populares de T‑Mobile la posibilidad de navegar en Internet y hacer streaming durante todo el vuelo, según disponibilidad, en cuatro de las principales aerolíneas de EE. UU. Esta colaboración ampliada con Delta ofrece más vuelos con wifi gratis para los clientes de T‑Mobile y, a partir del 1. o de febrero, esa experiencia se extenderá a todos los miembros de Delta SkyMiles, sí, incluso a los clientes de AT&T y Verizon.

Los beneficios de viaje de T‑Mobile, líderes en la industria, son solo parte del valor inigualable que significa ser cliente de T‑Mobile: es casi como encontrar dinero extra en el banco todos los meses. Los clientes pueden obtener $225 en beneficios adicionales con su plan Magenta MAX con 2 o más líneas, ¡en serio! Solo los clientes de El Un‑carrier obtienen Internet de alta velocidad en el extranjero gratis en más de 215 países y destinos, un año de AAA por cuenta nuestra, Apple TV+ por cuenta nuestra, Netflix por cuenta nuestra, Scam Shield Premium gratis y muchísimo más, además del servicio móvil en la red 5G más grande, rápida y confiable del país.

Para más información sobre los beneficios de viaje de T‑Mobile, visita T‑Mobile.com/viajes. Para más información sobre los beneficios de viaje de T‑Mobile para Empresas, visita https://es.T‑Mobile.com/business/plans/travel-benefits.

