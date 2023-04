BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--abr. 6, 2023--

Cuáles son las novedades: T‑Mobile es el Socio Oficial de Servicio Móvil de la Major League Baseball (o MLB), de la Minor League Baseball (o MiLB) y de la Little League Baseball and Softball hasta 2028. Con este nuevo acuerdo, El Un-carrier:

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230406005407/es/

T-Mobile y la Major League Baseball formalizan un nuevo acuerdo a largo plazo para crear más experiencias 5G para los fans (Graphic: Business Wire)

Por qué es importante: mediante el acuerdo con la MLB más grande de la historia, El Un‑carrier ratifica su compromiso de renovar la experiencia de los fans del béisbol con su red 5G galardonada, dándole mucha más acción por muchos años más.

Para quiénes es importante: para los fans del béisbol a lo largo del país.

T‑mobile (nasdaq: tmus) acaba de sumar seis años más de asociación con la mlb y la little league baseball and softball, además de un nuevo acuerdo con la milb. este nuevo capítulo marca el comienzo de un juego totalmente nuevo.

“T‑Mobile y la MLB se embarcan en una prometedora trayectoria de seis años para darles a los fans experiencias radicalmente nuevas, y todo gracias a nuestra red 5G líder”, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T‑Mobile. “Estamos mejorando el juego dentro y fuera del campo para darles a los fans a lo largo del país más formas de disfrutar del juego que todos amamos y, como muestra adicional de nuestro aprecio, les regalamos una suscripción gratis a MLB.TV”.

Asociación con la Minor League Baseball (o MiLB)

La MLB probará el sistema Ball‑Strike automatizado (o ABS) usando la red móvil 5G privada de T‑Mobile en determinados partidos de la MiLB esta temporada. Los datos y el video del ABS en tiempo real se transmitirán de manera segura para evitar interferencias de señal mediante dispositivos y la aplicación ABS, todo ello impulsado por la 5G de T‑Mobile. Esto ayudará a garantizar comunicaciones altamente confiables de baja latencia a medida que los jugadores y oficiales evalúan, cuestionan y analizan las decisiones. Con la ampliación del patrocinio de T‑Mobile a la MiLB, los fans podrán ver magenta en los jardines de más de 100 campos de juego de la MiLB.

Semana de las Estrellas

El Un‑carrier continuará como patrocinador principal del T‑Mobile Home Run Derby durante la Semana de las Estrellas, con el T‑Mobile Park de Seattle como anfitrión en julio de este año. Gracias a la 5G, los fans podrán ver más imágenes de jugadores mientras calientan durante la transmisión de la práctica de bateo de la red 5G de T‑Mobile en asociación con la cadena MLB, con más novedades que se incorporarán durante los días previos a las festividades.

Asociación con la Little League Baseball and Softball

T‑Mobile continuará cooperando con las comunidades de la Little League Baseball and Softball a lo largo del país y, como parte del acuerdo ampliado, T‑Mobile será el patrocinador de la Serie Mundial de la Little League Baseball.

T‑Mobile también continuará con el programa de ayuda financiera Call Up para la Little League de T‑Mobile. Desde que se asociara con la Little League en el año 2019, T‑Mobile ha destinado millones de dólares en ayuda financiera y donaciones de equipos, incluidos 4.5 millones de dólares al programa de ayuda financiera que brinda a la oportunidad de jugar béisbol a casi 50,000 participantes de la Little League.

Mlb.tv gratis

T‑Mobile celebró la semana de apertura de la MLB dándole a clientes elegibles la oportunidad de llevarse suscripciones gratis a MLB.TV (por un valor de $149.99) a través de T‑Mobile Tuesdays. Calificada como una de las ofertas de T‑Mobile más populares de los últimos ocho años, este año más clientes que nunca canjearon sus suscripciones gratis a MLB.TV.

MLB.TV ofrece transmisiones de partidos tanto de local como de visitante, con acceso en vivo y on demand a cada partido de la temporada regular fuera de mercado. Y por primera vez, ahora MLB.TV ofrece a los fans acceso a los partidos de afiliación de sus equipos favoritos en la app MLB. Los fans podrán ver partidos desde sus dispositivos compatibles favoritos y utilizar controles de DVR en los partidos en vivo para pausar y retroceder la acción en HD.

Expansión continua de la red 5G en los estadios de la MLB

T‑Mobile ya está implementando y ampliando su red 5G líder en la industria en todo el país, incluidos los estadios de la MLB, preparando el terreno para las futuras experiencias 5G inmersivas para los fans y una mejor conectividad para los clientes de T‑Mobile. Y cabe recordar que la red 5G de T‑Mobile, la más grande, rápida y galardonada del país, trasciende el campo de juego llegando a cubrir prácticamente a todas las personas del país.

Para más información sobre la asociación de T‑Mobile con la MLB, visita es.t-mobile.com/MLB.

Síguenos en la sala de prensa oficial de T‑Mobile en Twitter, en @TMobileNews para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Acerca de T‑Mobile

T‑Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un‑carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T‑Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T‑Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T‑Mobile, Metro by T‑Mobile y Sprint. Para más información, visita: es.t-mobile.com

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230406005407/es/

CONTACT: Contactos para prensa

Relaciones con los medios de T‑Mobile US, Inc.

MediaRelations@t-mobile.comContacto para relaciones con inversionistas

T‑Mobile US, Inc.

investor.relations@t-mobile.com

https://investor.t-mobile.com

Keyword: washington united states north america

Industry keyword: hardware online consumer electronics technology carriers and services apps/applications 5g tv and radio baseball sports hispanic telecommunications entertainment networks consumer mobile/wireless

SOURCE: T-Mobile US, Inc.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 04/06/2023 09:13 am/disc: 04/06/2023 09:13 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230406005407/es

AP