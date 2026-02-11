"Toca ponerse agresivo", dice un agente de la Patrulla Fronteriza en un video en un tiroteo en Chicago

Por Renee Hickman

10 feb (Reuters) -

Los fiscales federales han publicado las imágenes de las cámaras corporales en el caso de una mujer de Chicago que sobrevivió a varios disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza durante una redada migratoria el otoño pasado, parte de un conjunto de pruebas que ponen en duda la versión del incidente dada por el Gobierno de Trump.

Poco después del tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que Marimar Martínez, ciudadana estadounidense, había embestido a los agentes con su vehículo. Sin embargo, las imágenes sugieren que los mismos agentes podrían ser quienes golpearon el vehículo.

El vídeo, los correos electrónicos y otros registros fueron publicados por la Fiscalía de Chicago a última hora del martes, después de que un juez de un tribunal de distrito dijera que el Gobierno había mostrado "cero preocupación" por la reputación de Martínez.

Martínez, profesora de una escuela Montessori en Chicago, seguía a los agentes el 4 de octubre para advertir a los residentes de su presencia cuando se produjo la colisión. En el vídeo de la cámara corporal publicado el martes, se oye a un agente decir "haz algo, zorra" poco antes de que los vehículos entraran en contacto. Un oficial que viajaba en el vehículo, conducido por el agente Exum, dijo que estaban siendo acorralados. "Toca ponerse agresivo", dijo, y añadió: "Vamos a chocar". Tras la colisión, Exum salió del vehículo y disparó cinco veces.

Martínez se marchó en su vehículo y fue trasladada en ambulancia a un hospital local. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado tras el tiroteo en el que afirmaba que Martínez había "emboscado" al vehículo de la Patrulla Fronteriza y que un agente había disparado en defensa propia.

Martínez, de 31 años, fue acusada de obstrucción a un agente federal. Los cargos fueron retirados en noviembre, pero el comunicado del DHS en el que se la calificaba de "terrorista nacional" sigue disponible en internet.

Martínez dijo que solicitó la tras los disparos mortales de los agentes federales de inmigración contra los manifestantes Renee Good y Alex Pretti en Mineápolis el mes pasado y para limpiar su nombre. Su abogado, Christopher Parente, dijo el martes que también tenía previsto presentar una demanda civil.

EL AGENTE SE JACTÓ DE SU PUNTERÍA

En las imágenes de la cámara corporal, se podía ver a los agentes, incluido Exum, dentro de un vehículo de la Patrulla Fronteriza conduciendo mientras los manifestantes hacían sonar bocinas en la calle.

En los momentos previos a la colisión, un agente dijo: "Vamos a entrar en contacto y estamos acorralados", justo antes de que el vídeo mostrara a Exum, al volante, girando bruscamente el volante hacia la izquierda.

"Tengan en cuenta que nos han golpeado, nos han golpeado", dijo por radio el agente que llevaba la cámara corporal.

Exum abrió entonces la puerta con su arma desenfundada.

Durante el juicio de Martínez, se presentó como prueba que Exum había conducido el vehículo, un Chevy Tahoe, de vuelta a su base en Maine, y que las reparaciones fueron realizadas por un mecánico de Aduanas y Protección Fronteriza antes de que los acusados pudieran examinarlo. También salieron a la luz en el juicio mensajes de texto de Exum, entre ellos uno en el que alardeaba de su puntería en un chat grupal con otros agentes. "Disparé cinco veces y le hice siete agujeros. Apúntenlo en su informe, chicos", escribió.

Los registros publicados el martes también incluían un correo electrónico enviado la tarde del tiroteo por el alto cargo de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, que fue degradado de su cargo de comandante general, encargado de supervisar las operaciones en Los Ángeles, Chicago y Mineápolis, tras la muerte de Pretti.

Bovino agradeció a Exum por escrito su "excelente servicio" en Chicago y le sugirió que pospusiera su jubilación. "¡Te queda mucho por hacer!".

(Información de Renee Hickman; edición de Emily Schmall y Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)