Todas las miradas en Stolz: lo que hay que saber sobre el patinaje de velocidad en Milán-Cortina

El patinaje de velocidad en pista larga, al que se suele hacer referencia simplemente como "pista larga" o solo "patinaje de velocidad", formó parte de los Juegos Olímpicos de Invierno originales en 1924, cuando únicamente participaban los hombres, y es bastante diferente del patinaje en pista corta.

Esto es lo que se debe saber sobre la competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina:

De qué se trata

En la mayoría de los eventos de pista larga, dos patinadores compiten entre sí en un óvalo de 400 metros, corriendo en sentido contrario a las agujas del reloj en un intento de registrar el tiempo más rápido. Hay dos carriles, y los atletas alternan en qué parte del recorrido están durante cada vuelta.

A quién seguir

El nombre más destacado en el patinaje de velocidad en este momento es Jordan Stolz, un joven de 21 años de Wisconsin que podría participar en cinco eventos en Milán y será el favorito para ganar múltiples medallas de oro. Actualmente es el mejor del mundo en 500, 1000 y 1.500 metros, dominando la temporada de la Copa del Mundo.

Los holandeses tienen una fuerte tradición en este deporte, y Jenning de Boo debería ser el mayor rival de Stolz en los sprints.

Erin Jackson buscará defender su medalla de oro en los 500 metros de los Juegos de Beijing 2022, donde la estadounidense se convirtió en la primera mujer negra en ganar un título individual en unos Juegos Olímpicos de Invierno. Tendrá que enfrentarse a la holandesa Femke Kok.

Los hombres de Estados Unidos tienen el récord mundial y arrasaron en las carreras de la Copa del Mundo en la persecución por equipos.

Sedes y fechas

El patinaje de velocidad se llevará a cabo del 7 al 21 de febrero en el Estadio de Patinaje de Velocidad de Milán, parte del Parque de Hielo en Rho, justo a las afueras de la ciudad. La competencia comienza con los 3.000 metros femeninos el 7 de febrero y termina con la salida en masa femenina y masculina el 21 de febrero.

Momentos memorables

Eric Heiden de Estados Unidos logró 5 de 5 en los Juegos Olímpicos de Lake Placid 1980, ganando medallas de oro en cada carrera individual: 500, 1000, 1.500, 5.000 y 10.000 metros. Otra estadounidense, Bonnie Blair, fue la primera mujer en repetir como campeona de los Juegos de Invierno en los 500 metros, y terminó llevándose el oro tres veces seguidas, en 1988, 1992 y 1994, como parte de una carrera que acumuló seis medallas olímpicas, cinco de ellas de oro.

El oro y el récord mundial de Dan Jansen en los 1000 metros en los Juegos de Lillehammer 1994 se destacan como uno de los momentos más memorables en cualquier deporte o en cualquier edición olímpica. Seis años antes, en Calgary, Jansen cayó dos veces en carreras celebradas poco después de que su hermana murió de leucemia.

Datos curiosos

El patinaje de velocidad es uno entre apenas media docena de deportes que han sido parte de todos los Juegos Olímpicos de Invierno, aunque las mujeres no fueron incluidas en sus carreras sino hasta los Juegos de Squaw Valley 1960. Holanda ha sido, con mucho, la nación más exitosa, acumulando 48 oros y 133 medallas en total. Estados Unidos tiene 30 oros y 71 preseas.

