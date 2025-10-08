"Todavía preso": periodista salvadoreño indocumentado, 20 años en EE.UU. y deportado por Trump

Separado de su familia por lo que califica como una "injusta" deportación desde Estados Unidos, el periodista salvadoreño Mario Guevara busca reponerse del trauma que lo hace sentirse "preso" en su país de origen.

Desde 2004 vivía en Estados Unidos sin documentos de residencia ni visa válida. Fue detenido en junio en el estado sureño de Georgia mientras transmitía en vivo en su canal digital MG News una protesta contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

"Ha sido un choque emocional bastante grande, porque hay momentos en que todavía me siento preso", asegura el periodista de 48 años al recibir a la AFP en la casa de su cuñada en Apopa, unos 12 km al norte de San Salvador.

"Lo más difícil fue la separación familiar" y "lo más duro" fue el aislamiento durante los casi cuatro meses que estuvo detenido en cárceles de Georgia, Florida y Luisiana, agrega.

Como era una "figura pública", las autoridades migratorias lo colocaron en una "celda en solitario", donde son encerrados los reos castigados por mala conducta. Tenía solo dos horas al día para ver la luz del sol y poder bañarse.

"Yo tenía los mismos castigos que ellos sin haber cometido ninguna falta", se lamenta.

En su celda, relata, la luz permanecía encendida las 24 horas, lo cual le hacía difícil "saber si era de día o de noche". Fue "la peor tortura".

- "Casi me vuelvo loco" -

Guevara dice que su experiencia en los centros de reclusión es similar a la que viven miles de migrantes detenidos e incomunicados.

"Casi me vuelvo loco. Yo me iba a dormir y me despertaba asustado con el corazón palpitando", recuerda.

Cuenta que una psicóloga de la cárcel le dijo que estaba "entrando en depresión" y lo orientó para reponerse en un ambiente donde otros trataban incluso de suicidarse.

"Ya después de 110 días como que mi cuerpo me hizo creer que era un prisionero. Y pues esa ha sido mi lucha mental que he tenido en estos días", comenta.

Junto a sus hijos Óscar (21 años) y Jonathan (14), que llegaron a El Salvador dos días después que él, Guevara muestra a la AFP el chaleco antibalas y el casco que utilizaba el día en que fue capturado.

"Los casi cuatro meses que pasó encerrado fueron muy duros para mí. A mí me toco ser fuerte y no llorar enfrente de mi familia", dice su hijo Óscar, quien, como fotógrafo asumió la dirección del sitio MG News.

- Sueño americano -

"Cumplí el sueño americano sin hablar perfecto inglés, sin tener 'green card' [permiso de residencia] ni ciudadanía, apenas tenía un permiso de trabajo", señala Guevara.

"Así que estoy agradecido con Estados Unidos.

Pero al mismo tiempo sí fui víctima de una injusticia debido al cambio de política que hay ahora", afirma.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo calificó como "inmigrante ilegal" por una orden de deportación pendiente emitida por un juez de inmigración desde 2012.

El presidente republicano Donald Trump lleva adelante una ofensiva contra la inmigración ilegal, por considerar que Estados Unidos sufre una "invasión" de "criminales extranjeros".

- "Ha sido inteligente" -

Guevara dice que le conmovió ver "la persecución" contra los migrantes latinos, pero cree que en su cobertura fue "bastante imprudente".

"Si eres periodista en Estados Unidos, pero eres inmigrante, que no tienes estatus permanente, no te metas con el diablo, porque vas a perder", reflexiona.

En El Salvador, espera seguir ejerciendo "el periodismo independiente" a pesar de que ha escuchado "muchas cosas negativas del país", donde 43 periodistas se han exiliado en el último tiempo, según el gremio local.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, es un aliado de Trump que aceptó internar durante meses en una cárcel de alta seguridad destinada a pandilleros a 252 migrantes venezolanos deportados.

"Me parece que el presidente Bukele ha sido muy inteligente (...), porque tenemos más de dos millones de salvadoreños allá (en Estados Unidos) y gracias a esos salvadoreños que están allá, el país se ha sostenido", afirma Guevara, en referencia a las remesas enviadas por sus connacionales desde el país del norte.

Especializado en temas de inmigración, Guevara fue ganador en 2023 de un premio Emmy por sus coberturas.

cmm/fj/mr