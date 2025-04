"todo está muy caro": los bolivianos ajustan cinturones a medida que la inflación golpea

*

Bolivia enfrenta una crisis económica con una fuerte inflación y escasez de combustible

Reservas de divisas caen debido a la paralización de producción y las exportaciones de energía

Las familias luchan con la inflación de alimentos, reduciendo las comidas para hacer frente a los costos

Por Monica y Machicao

LA PAZ, 7 abr (Reuters) - En la ciudad de La Paz, Bolivia, Angélica Zapata lidia con una nueva realidad de inflación, ya que los precios suben a la velocidad más rápida en casi dos décadas, impulsada por la escasez de combustible y dólares en el país andino.

Este país sin salida al mar se enfrenta a su situación económica más grave desde la crisis financiera mundial del 2008, con una caída en las reservas de divisas debido al estancamiento de la producción y de las exportaciones de energía, que ha avivado el malestar político y las protestas.

La escasez de dólares ha obstaculizado las importaciones, elevando los costos para los agricultores y provocando largas colas para comprar gasolina y diésel en los surtidores. También ha puesto a prueba un sistema de subvenciones estatales que durante años ayudó a mantener bajos los precios del combustible.

"Todo está muy caro, no hay dinero que alcance", dijo Zapata, una ama de casa, en un mercado de alimentos de la capital política de Bolivia, La Paz.

"Antes yo iba al mercado con 100 bolivianos (14,58 dólares) y compraba todo, y me abastecía para más de una semana. Tengo varias hijas y esto que compré ya no alcanza. A lo mucho estas verduras me alcanzarán para uno o dos días".

Añadió que el costo de la carne, pollo y cerdo había subido aún más y los precios estaban ahora "por las nubes".

Bolivia, una de las naciones más pobres de Sudamérica, cultiva gran parte de sus productos e históricamente ha tenido un excedente de gas natural, lo que ha mantenido bajos los costes energéticos.

Sin embargo, los productores no han encontrado nuevos yacimientos de gas para sustituir a los que se han agotado, lo que hundió a las exportaciones y al ingreso de divisas.

El partido socialista que ha dominado la política desde 2006 ha subsidiado ciertos bienes, pero ahora está luchando para mantener a flote la economía, golpeando a la popularidad del presidente Luis Arce antes de las elecciones generales de agosto.

La tasa de inflación de Bolivia, una de las más bajas de América Latina en la última década, ha sobrepasado a sus pares regionales como Brasil, México y Perú. Ahora solo está por detrás de Argentina y Venezuela, e incluso en esos países la inflación se está desacelerando.

La disminución de la producción de gas ha obligado al país a importar petróleo y gas más costosos, un insumo clave para los agricultores y las empresas, lo que a su vez ha impulsado otros precios.

"La inflación de alimentos es del 17%, pero hay alimentos que han subido muchísimo en los últimos meses y el último año", dijo el economista de La Paz, José Luis Euvia, quien agregó que el arroz aumentó 58% en los últimos 12 meses, la carne un 30% y el pescado se disparó por encima del 40%.

UNA COMIDA AL DÍA

En el hogar de Zapata, la inflación ha obligado a la familia a apretarse el cinturón.

"A la fuerza tenemos que reducir los alimentos. A mis hijas les tengo que dar un solo alimento al día, solo el almuerzo, pero ya no la cena", contó Zapata.

"Esto también están pasando muchas familias con muchos hijos. Dinero que llega a nuestras manos, ya no alcanza".

Ante la crisis y las largas colas por combustible, surge el debate sobre la eliminación del subsidio al diésel y gasolina. Algunos argumentan que esto facilitaría la importación, aunque implicaría un mayor costo para los consumidores.

"Me gustaría que levanten la subvención al combustible, así ya habrá más gasolina y dejaremos de hacer filas y cargar normalmente", dijo el taxista Samuel Castillo, mientras esperaba para comprar gasolina.

El gobierno de Bolivia no respondió a una solicitud de comentarios sobre lo que estaba haciendo para reducir la inflación. La administración ha tomado medidas para importar más combustible y permite que las empresas paguen las importaciones con criptomoneda.

Castillo ha aceptado trabajos extra para llegar a fin de mes.

"Tengo que trabajar de chófer, de carpintero, en madera y aluminio, de pintor, de todo tengo que trabajar, para ganar más dinero", dijo Cstillo.

($1 = 6.86 bolivianos) (Reporte de Mónica Machicao, traducido por Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)