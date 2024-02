MILTON KEYNES, Inglaterra, 15 feb (Reuters) - El director de la escudería Red Bull, Christian Horner, dijo que todo sigue igual, a pesar de que una investigación de la compañía sobre acusaciones no reveladas de su conducta se cernía el jueves sobre el lanzamiento del auto de los campeones de Fórmula Uno.

El británico estuvo tan en el centro de atención como la brillante máquina RB20 cuando rompió el silencio y se enfrentó a los medios por primera vez desde que surgieron las acusaciones que amenazan su futuro.

Al tomar el centro del escenario en la fábrica de Red Bull para una presentación que celebra los 20 años del equipo en la Fórmula Uno, con siete títulos de pilotos y seis campeonatos de constructores, Horner sugirió que el futuro parece brillante y dejó en claro que todavía planea permanecer presente a largo plazo.

"Niego las acusaciones, para mí todo es normal, confío en ello, si no lo fuera, no estaría aquí. No quiero hablar sobre el proceso, mi enfoque y compromiso es con la gente y el equipo, y asegurarme de que estemos en la mejor forma posible para la próxima temporada", dijo a los periodistas el hombre de 50 años.

"Se puede ver que tenemos un auto que luce una gran evolución respecto al año pasado y vamos a tener algunos rivales muy competitivos que buscarán vencernos. Mi atención se centra principalmente en Bahrein", agregó el director con más años de servicio en el deporte.

Las pruebas comienzan el 21 de febrero antes del inicio de la temporada el 2 de marzo en Bahrein. La temporada pasada, Red Bull ganó todas las carreras menos una, y el piloto holandés Max Verstappen se llevó su tercer título consecutivo.

Horner, quien está casado con la ex cantante de las Spice Girls, Geri Halliwell, no quiso hablar de las acusaciones en su contra ni de una audiencia que tuvo lugar la semana pasada.

Los informes de los medios han indicado que la denuncia está relacionada con un comportamiento inapropiado de naturaleza controladora hacia una miembro del personal.

La investigación independiente fue iniciada por Red Bull Austria, que no ha revelado de dónde procede la denuncia ni de qué se trata. Las fuentes han sugerido que el proceso podría continuar durante algún tiempo.

"Tengo confianza en el proceso y, trabajando con él, niego absolutamente cualquier acusación que se haya hecho contra mí", apuntó Horner.

"Los momentos de incertidumbre unen a un equipo y nunca he visto un equipo más unido o más solidario que éste. Todos están enfocados en una cosa, que es el desempeño del auto para salir a defender los títulos que hemos logrado", señaló. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)