Todo o nada para el Marruecos de Hakimi en su Copa de África

Obligado a ganar la Copa África de Naciones (CAN) que recibe del 21 de diciembre al 18 de enero, antes de coorganizar el Mundial 2030 junto a España y Portugal, Marruecos, liderado por la estrella Achraf Hakimi, sabe que todo lo que no sea celebrar el título será considerado un fracaso.

Pero Senegal, Egipto o el vigente campeón, Costa de Marfil, sueñan con frustrar los planes del reino norteafricano.

- Una fiesta sin fisuras -

Liderado por Hakimi, que llegará muy justo de forma tras su lesión en el tobillo izquierdo a principios de noviembre, Marruecos tendrá que lidiar con toda la presión.

Primera nación africana en la lista FIFA (11ª) y semifinalista del Mundial 2022, los Leones del Atlas, dirigidos por Walid Regragui, acaban de mejorar en noviembre el récord mundial de victorias consecutivas en el fútbol de selecciones (17). El jueves ganaron la Copa Árabe ante Jordania (3-2) con un equipo B.

Reciente campeón del mundo sub-20, bandera del fútbol femenino en África e invicto en la fase de clasificación para el Mundial 2026, Marruecos vive su época dorada.

En la Copa África contará con la plantilla más potente y el apoyo de todo el reino, volcado con el equipo. Aspira a su segundo título, cuando se cumplen cincuenta años después de su único trofeo continental, en 1976.

Marruecos también desea mostrar el esplendor de sus estadios construidos o renovados para la ocasión y su saber hacer en materia de organización.

El mundo le observa: en 2030 será el segundo país africano -tras Sudáfrica en 2010- en albergar un Mundial, que organizará junto a España y Portugal.

- La discreción de Senegal -

Senegal, encuadrado en el grupo de Francia en el Mundial 2026, es sobre el papel el rival más serio de Marruecos por la victoria final.

Los Leones de la Teranga, ahora dirigidos por Pape Thiaw, combinan a la perfección juventud y experiencia, y se apoyan en referentes de clase mundial como Sadio Mané (117 internacionalidades) y Kalidou Koulibaly (97).

Thiaw, sucesor de Aliou Cissé -que ve a sus antiguos jugadores capaces de "llegar hasta el final"- ha decidido apostar por la Ligue 1: diez de sus jugadores militan en el campeonato de Francia, y otros siete pasaron por él.

Si bien quedó fuera prematuramente en la CAN 2023, eliminado en octavos por Costa de Marfil, a la postre campeona, y si históricamente las ediciones organizadas en el Magreb no siempre le han sentado bien, Senegal, habitual de las grandes citas internacionales, es el aspirante natural a sorprender a Marruecos.

- Egipto, el peso de la historia -

La nación más laureada en la historia de la CAN con siete títulos persigue sin embargo un octavo trofeo desde hace ya 15 años.

Pero los Faraones, que a menudo sufren en los Mundiales, son especialistas en el torneo continental.

Su seleccionador, Hossam Hassan, cuenta además con una pegada ofensiva sin parangón, con el icono Mohamed Salah, el jugador del Manchester City Omar Marmoush y el delantero del Nantes Mostafa Mohamed

En su quinta CAN, con la esperanza de disputar una tercera final en su carrera, ¿podrá Salah dejar a un lado los contratiempos con su club, el Liverpool?

De la respuesta a esta pregunta depende el recorrido de los Faraones en Marruecos.

- Costa de Marfil, campeón con dificultades -

Costa de Marfil aspira a defender su título y convertirse en el primer equipo en lograrlo desde Egipto en 2010.

Sin embargo llega con polémica. Emerse Faé, su seleccionador, se habría ahorrado con gusto las declaraciones de Nicolas Pépé contra los jugadores binacionales, que le obligaron a prescindir de su atacante, pieza clave del equipo.

Además Simon Adingra, héroe de la última final, está fuera de forma y, por tanto, fuera de la convocatoria.

- Argelia, Nigeria y Camerún en la retaguardia -

Eliminados prematuramente en las dos ediciones anteriores, Argelia ha recuperado cierta solidez con su nuevo seleccionador, Vladimir Petkovic, y siguen contando con una de las plantillas más potentes.

Con una sonada incorporación, el guardameta Luca Zidane, uno de los hijos de la leyenda francesa, aspirante a titular.

Nigeria no logró clasificarse para el Mundial 2026 y Camerún viven en permanente conflicto con Samuel Eto'o al frente de la federación, pero ambas naciones saben de sobra lo que es ganar una CAN -tres títulos para las Súper Águilas, cinco para los Leones Indomables- siempre generosa con las sorpresas.