Todos contra un Marc Márquez que aspira a igualar a la leyenda Giacomo Agostini

Para varios de los pilotos de la parrilla de MotoGP que iniciarán este fin de semana el Mundial de 2026 el objetivo no es otro derrocar al actual campeón, el español Marc Márquez, cuyo desafío será igualar el récord de Giacomo Agostini como piloto con más títulos en la categoría reina del motociclismo

Pero con motos parecidas a las de 2025 y a la espera de la nueva reglamentación de 2027 que reducirá la cilindrada de las máquinas, son pocos los que parecen en condiciones de impedir a "MM93" lograr esa gesta

El circuito de Buriram, situado a 410 km al nordeste de Bangkok, la capital tailandesa, será el escenario de la primera de las 22 batallas que librarán los pilotos

El mayor de los hermanos Márquez aparece como el principal rival a batir: el año pasado, el piloto catalán de 33 años fichó por el equipo de fábrica de Ducati para tratar de volver a ganar luego de varios años arrastrando problemas físicos consecuencia de las caídas

La apuesta fue un éxito y Márquez, tras una temporada arrolladora, sumó su séptimo título en la máxima categoría del motociclismo de velocidad (el noveno en total si se cuentan los de Moto2 y 125 cm3, antecesora de Moto3)

- Pretemporada alterada por las caídas -

Márquez ganó el campeonato pese a no disputar las últimos cuatro carreras tras ser operado de una fractura de clavícula que sufrió al caer en el circuito de Mandalika, en Indonesia

Por ese motivo no ha rodado en exceso en los entrenamientos de pretemporada, en los que además ha sufrido alguna caída que le han impedido disfrutar de una pretemporada sin sobresaltos, pero este fin de semana ya estará disponible para defender su corona en un circuito donde el año pasado arrasó: pole y victorias tanto en el esprint como en la carrera del domingo

En los entrenamientos de pretemporada, los más rápidos fueron el pequeño de los Márquez, Álex, vigente subcampeón del mundo, en Malasia, y el italiano Marco Bezzecchi, tercero en el último Mundial con Aprilia, el pasado fin de semana en el mismo circuito de Buriram donde comenzará la temporada

- Aprilia, la alternativa a Ducati -

Tanto Álex Márquez, como Bezzechi y, por supuesto, el compañero de Marc en la Ducati oficial, Francesco Bagnaia, campeón del mundo en 2022 y 2023, son a priori los principales rivales del español en la lucha por el campeonato

Las Aprilia se han revelado en pretemporada como las grandes rivales de las Ducati, que además tienen la duda de la respuesta que pueda dar Bagnaia tras un último Mundial muy decepcionante, con solo dos victorias y un quinto puesto en la general

Otra gran duda es el estado de Jorge Martín. El campeón del mundo en 2024 dejó el equipo Ducati-Gresini tras ese éxito y fichó por Aprilia, pero el año pasado se lo perdió casi por completo por los problemas físicos que tuvo tras dos graves caídas en pretemporada

Si el madrileño recupera su nivel puede formar un gran tándem con su compañero Bezzecchi y convertirse en una verdadera amenaza para Ducati

La austriaca KTM aspira a meterse en la pelea, sobre todo con su joven prodigio Pedro Acosta, el piloto español de 21 años que la temporada pasada acabó cuarto en la general, por encima incluso de Pecco Bagnaia

- Yamaha muy retrasada -

Mucho más lejos aparecen los dos constructores japoneses, Honda y Yamaha, otrora dominadoras del campeonato, pero que llevan varios años sin poder plantar cara a las marcas italianas

"Creo que no estamos listos. Empezamos a ver una dirección. Parece que la estamos encontrando, pero (...) somos casi un segundo más lentos que el año pasado", lamentó el francés de Yamaha Fabio Quartararo

La parrilla da la bienvenida a una nueva cara con Toprak Razgatlioglu, primer piloto turco en competir en MotoGP. Conocido por su celebración "stoppie", apoyado sólo en la rueda delantera, el piloto de 29 años aporta un espectáculo de habilidad a la competición