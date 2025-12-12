Todos los caminos de México llevan a la Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Grupos de personas con imágenes de la Virgen de Guadalupe a sus espaldas. Fieles entrando a pie a la Ciudad de México desde los cuatro puntos cardinales. Una marea humana inundando las calles del norte de la capital desde la noche del jueves. Música, cohetes, rezos, velas y mucha emoción.

Algunos afirman que cada 12 de diciembre, todos los caminos de México llevan a la basílica de Guadalupe porque el enorme templo de planta circular congrega a los católicos que quieren mostrar su devoción a la patrona de México y de América Latina.

A medianoche, antes de que empezaran a sonar “Las mañanitas” —la tradicional canción de cumpleaños mexicana que cada año se canta a la virgen— miles de personas ocupaban ya la gran explanada junto al templo y mientras otros seguían llegando por las calles cercanas como una marea humana de la que sobresalían imágenes, estandartes o figuras religiosas.

La “Guadalupana”, como se la conoce popularmente, estaba por todas partes, hasta en los puestos de tacos donde los peregrinos paraban a reponer fuerzas.

“Venimos a pedir salud”, dijo Gladys López, que caminó con su hija adolescente desde San Felipe Teotlalcingo, a 100 kilómetros (62 millas) al este de la capital, para ver a la virgen. “Queríamos que la niña la conociera y venimos todos desde nuestro pueblo”.

El cansancio, dormir en el suelo y el esfuerzo valieron la pena, aseguró López mientras se alistaban para recorrer los últimos metros (yardas) de su camino.

Algunos esperaban la salida de un sacerdote para que bendijese sus vírgenes. Otros ponían veladoras sin poder reprimir las lágrimas.

Horas antes, distintas danzas tradicionales en honor a la Guadalupana se mezclaban con el murmullo de los peregrinos. Unos caminaban solos, otros en familia, algunos de rodillas para agradecer o suplicar la intercesión de la virgen.

José Luis González Paredes, de 82 años, llevaba una imagen enmarcada y adornada con flores. Según contó, lleva más de tres décadas acudiendo al templo estos días para recibir la bendición.

“Solo voy a pedir para el siguiente año, que me dé permiso para traerla y tener la salud para poder aguantar el camino”, afirmó.

Según la tradición católica, el viernes se conmemora el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, un campesino indígena, en 1531, en cuyo manto quedó impresa la imagen de la virgen morena que ahora preside la basílica. El papa Juan Pablo II canonizó a Juan Diego en 2002.

Tampoco faltan los homenajes virtuales. En los últimos días, el himno en su honor, “La Guadalupana” adoptó múltiples versiones: desde la más viral —la electrónica del sacerdote Guilherme Peixoto— a otras más íntimas como una cantada en rarámuri, la lengua de las comunidades indígenas de la sierra Tarahumara, en el noroeste de México.

La celebración conlleva además uno de los mayores despliegues de protección civil de la capital, ya que gran parte queda colapsada por la que se considera una de las peregrinaciones católicas más importantes de América Latina.