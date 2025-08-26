Tokio, Nueva York y Miami, entre los destinos más buscados para viajar en septiembre y octubre

MADRID, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

Tokio, Nueva York y Miami se encuentran entre los destinos internacionales más buscados por los viajeros españoles para la temporada media, comprendida entre septiembre y octubre de 2025, según los últimos datos del buscador de viajes Kakyak. El interés de los españoles por viajar en estos meses sigue en aumento: las búsquedas de vuelos han crecido un 14% y las de hoteles un 23% respecto al mismo periodo del año pasado. La tendencia responde a las ventajas de la temporada media, que combina menos aglomeraciones, climas más suaves y precios más bajos que en plena temporada alta. De media, los vuelos en septiembre y octubre son un 24% más económicos que en julio y agosto, mientras que los hoteles y los coches de alquiler descienden un 20% y un 18%, respectivamente. En el caso concreto de los vuelos de larga distancia, volar a destinos internacionales resulta un 35% más barato en temporada media que en verano, situándose en 287 euros de media. Para los destinos nacionales, el precio medio se reduce hasta los 98 euros.

LOS DESTINOS MÁS BUSCADOS POR LOS ESPAÑOLES

El ranking de los destinos más buscados por los viajeros nacionales para septiembre y octubre lo encabezan Roma, París y Tokio. A continuación aparecen Londres, Nueva York, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Ibiza, Miami y Bangkok.

Según Kayak, las búsquedas revelan que la larga distancia gana cada vez más peso, con especial protagonismo de ciudades como Tokio, Nueva York y Miami, que registran ahorros de entre el 37% y el 24% en comparación con julio y agosto. Los destinos nacionales también mantienen su atractivo, con Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife entre los más buscados y con descensos del 30% y el 46% en el precio medio de los vuelos.