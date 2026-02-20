Tolima se trae media clasificación de Venezuela; Juventud y Guaraní no se hacen daño

El Deportes Tolima encarriló el jueves en Venezuela su clasificación para la tercera fase de la Copa Libertadores de América 2026, mientras que Juventud de Las Piedras y el Guaraní empataron y dejaron la definición para la revancha.

El elenco Pijao logró, en el último partido de la ronda de ida de segunda fase, un triunfo 1-0 en el estadio Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, frente a un Deportivo Táchira que luchó pero fue superado por la visita.

- Cambio decisivo -

Tras un primer tiempo parejo y en el que los locales pusieron en aprietos a los colombianos, el director técnico del Tolima, Lucas González, apeló a su banco de suplentes para cambiar el trámite y le dio resultado.

Fue precisamente un ingresado, Kelvin Flórez, al autor del tanto del triunfo del Tolima, a los 64 minutos.

Flórez, que había sustituido cuatro minutos antes a Jersson González, prácticamente en la primera pelota que tocó en el Pueblo Nuevo definió con la portería vacía para darle la victoria al Tolima.

Con su triunfo, el Pijao espera con tranquilidad la revancha dentro de siete días en Ibagué y mira de reojo la serie entre el O'Higgins de Chile y el Bahia, cuyo ganador será su rival en la tercera fase si el Táchira no logra una heroica remontada en la revancha.

- Los porteros, protagonistas en Montevideo -

En el estadio Alfredo Viera de Montevideo, los porteros y capitanes de Juventud de Las Piedras y Guaraní, Sebastian Sosa y Gaspar Servio, respectivamente, fueron claves para el empate sin goles.

El veterano Seba Sosa, ex Boca Juniors entre otros, tuvo al menos dos atajadas claves en la primera etapa para Juventud, que fue superado futbolísticamente por el Guaraní.

Pero en el segundo tiempo el Aborigen retrocedió en el campo y de no mediar por Gaspar Servio se habría marchado derrotado de la capital uruguaya.

Servio tuvo varias apariciones oportunas, en especial un remate rasante y cruzado de Alejo Cruz sobre el final del partido que logró desviar con la punta de sus dedos cuando la hinchada local celebraba el tanto de la victoria.

La serie se definirá el próximo jueves en Asunción y su ganador se cruzará en la tercera fase con el vencedor de la que disputan el colombiano Independiente Medellín y el Liverpool uruguayo.

- El DIM y Argentinos ya saborean el pase -

Precisamente, el DIM y Argentinos Juniors fueron los dos equipos que salieron mejor parados en esta ronda de ida de la segunda fase y encarrilaron su clasificación a la tercera instancia.

El Poderoso de la Montaña, con un gol de Hayen Palacios a los 90+4 minutos, en la última jugada del partido, derrotó también en el Alfredo Viera de Montevideo a Liverpool por 2-1 el martes.

El DIM, que fue más que el equipo charrúa, se puso en ventaja al minuto 51 con un tanto de su delantero Francisco "El polaco" Fydriszewski, pero Liverpool igualó con un cabezazo de su defensa Santiago Strasorier al minuto 64.

Y cuando el empate parecía inamovible, Palacios fue a buscar un centro al segundo palo de Frank Fabra y le ganó en el salto al portero Martín Campaña, que falló groseramente, y de cabeza le dio la victoria al DIM.

El miércoles, en Guayaquil, también con un gol en los descuentos (90+1'), Argentinos Juniors se llevó un valioso triunfo 1-0 ante el Barcelona ecuatoriano.

El delantero Diego Porcel fue el autor del tanto de los Bichos Colorados, campeones de la Libertadores en 1985.

Argentinos Juniors, de no mediar una sorpresa del Torero en la revancha, el miércoles en el estadio Diego Maradona, en Buenos Aires, se cruzará con el vencedor de la llave entre el Botafogo y el Nacional Potosí.

El Nacional boliviano aprovechó los cuatro mil metros de altitud de Potosí para ganar en la ida 1-0 al equipo carioca, campeón de la Libertadores en 2024 y que buscará el miércoles próximo ante su gente en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Rio de Janeiro, dar vuelta la eliminatoria.