Toluca de Mohamed vence a San Luis en el inicio de jornada del Apertura mexicano

El Toluca, del director técnico argentino Antonio Mohamed, consiguió un cómodo triunfo de 3-1 en su visita al Atlético San Luis este viernes en el estadio Alfonso Lastras, en el arranque de la séptima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

La victoria toluqueña comenzó a tomar forma al minuto 29 cuando Alexis Vega entró al área y firmó el 1-0 con un disparo cruzado.

Al 45+4, el Toluca lanzó un contragolpe que terminó con un gol en propia puerta de Román Torres para el 2-0.

El 3-0 surgió de un despeje del portero Hugo González, la pelota llegó hasta el área sanluisina donde el delantero paraguayo Robert Morales definió con un toque que techó al guardameta Andrés Sánchez, al 61.

Ronaldo Nájera hizo el 3-1 de la honra para el Atlético al 65 con un remate dentro del área.

Con este resultado, el Toluca llegó a 13 puntos y el Atlético San Luis se quedó con seis unidades.

En el estadio Olímpico Benito Juárez, los Bravos de Juárez se impusieron 1-0 a los Cañoneros del Mazatlán.

El colombiano Oscar Estupiñán hizo el único gol del partido con un penalti al minuto 10.

De esta manera, Juárez llegó a 11 puntos y Mazatlán se quedó con seis unidades.

--Resultados de la jornada:

-Viernes:

Juárez-Mazatlán 1-0

Atlético San Luis-Toluca 1-3

Puebla-Monterrey Más tarde

-Sábado:

León-Querétaro

Santos-Tigres

Guadalajara-Cruz Azul

América-Pachuca

-Domingo:

Pumas-Atlas

Tijuana-Necaxa

