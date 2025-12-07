Toluca elimina al Monterrey de Sergio Ramos y avanza a la final en México

El Toluca recuperó este sábado el gol en el momento preciso y por segundo torneo consecutivo avanzó a la final del fútbol mexicano al vencer con apuros 3-2 al Monterrey, en el partido de vuelta de su semifinal del Apertura 2025.

El marcador global de la eliminatoria quedó empatado 3-3, pero el Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, avanzó por su mejor posición en la fase regular, de la que fue líder.

El Monterrey, del entrenador español Domènec Torrent, llegó a la liguilla como sexto de la tabla.

Los Rayados del Monterrey llegaron a este partido con ventaja de 1-0, y pronto se encontraron con una amenaza: un largo tifo con la leyenda "90 minutos en el infierno son una eternidad".

Los Diablos Rojos del Toluca llegaron a este juego con 205 minutos oficiales sin anotar -más tres compensaciones- y salieron con gran intensidad por el gol que les hacía falta para igualar el marcador global.

La sequía toluqueña terminó después de 224 minutos. Al 19, desde el sector izquierdo, el brasileño Helio Nunes "Helinho" mandó un centro al área chica y ahí apareció oportuno el defensa uruguayo Federico Pereira para conectar un remate a bocajarro y firmar el 1-0.

El 2-0 se gestó de un pase que el mediocampista argentino Nicolás Castro filtró al área regiomontana entre dos defensas centrales -el español Sergio Ramos y el colombiano Stefan Medina-, la pelota le quedó servida al portugués Paulo Dias "Paulinho", quien definió con un fino toque de zurda ante el portero.

Helinho se encargó de hacer el 3-0 al 51 de penal.

La reacción de los Rayados comenzó al cuando Sergio Ramos marcó el 3-1 al 58, también de penal, y volcado al ataque con una delantera robustecida, el Monterrey se acercó 3-2 con el tanto de Roberto de la Rosa, que remató a bocajarro una pelota que había rebotado en el poste izquierdo, al 75.

Los Diablos de Mohamed terminaron sometidos por los Rayados de Torrent, pero resistieron para mantenerse de pie en la defensa de su título de campeones.

La segunda semifinal se resolvía más tarde en el estadio Universitario, donde los Tigres, con un empate 1-1 a su favor, recibían al Cruz Azul.

En caso de empate global, los felinos avanzarían a la final por su mejor posición en la tabla: fueron segundos y Cruz Azul, tercero.

