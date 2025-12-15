Toluca gana a Tigres en larga tanda de penales y logra bicampeonato en México

CIUDAD DE MÉXICO, 14 dic - Toluca conquistó el domingo el bicampeonato del fútbol mexicano tras ganar 9-8 en una larga tanda de penales a Tigres UANL en la final del torneo Apertura.

Los "Diablos Rojos" de Toluca repitieron la gloria gracias a los goles de Alexis Vega en dos ocasiones, de los argentinos Santiago Simón y Franco Romero, Jesús Gallardo, Oswaldo Virgen, Fernando Arce, del uruguayo Bruno Méndez y Diego Barbosa en los penales donde el portero Luis García fue fundamental al tapar los tiros de los argentinos Nahuel Guzmán y Ángel Correa.

El uruguayo Andrés Pereira, Juan Pablo Domínguez y el portero Luis García fallaron sus tiros penales.

De esta manera, Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, sumó su duodécimo título tras los ganados en las temporadas 1966-1967, 1967-1968, 1974-1975 y en los torneos Verano 1998, Verano 1999, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008, Bicentenario 2010 y Clausura 2025.

Y se ubicó junto a Guadalajara como los segundos clubes más ganadores de México con 12 títulos, por debajo de América, que registra 16.

En el partido que definió al campeón, disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, Tigres se adelantó a los 14 minutos con un disparo del francés André-Pierre Gignac que fue desviado por el uruguayo Fernando Gorriarán, lo que dejó sin oportunidad de reaccionar al portero Luis García.

Pese al gol recibido, Toluca, que había perdido 1-0 el encuentro de ida, empezó a presionar y dominar el partido en busca del empate que estuvo cerca de lograr a los 20 minutos con un potente y raso disparo de Jesús Angulo que desvió el portero argentino Nahuel Guzmán al lanzarse sobre su costado izquierdo.

La presión y dominio del equipo local continuó y dio resultado a los 40 minutos cuando el brasileño Helio Nunes "Helinho" venció a Guzmán con un potente y colocado disparo desde fuera del área. El balón pegó en el poste derecho antes de meterse a la portería.

Toluca siguió dominando el partido y dio la vuelta al marcador a los 52 minutos por conducto del portugués Paulinho, quien remató de zurda en el área chica un centro enviado por Helinho desde el sector derecho.

Tres minutos después, Guzmán evitó el tercer gol de Toluca al lanzarse para desviar un peligroso disparo de Marcel Ruiz.

De esta manera, el partido se alargó a los tiempos extra en donde no pasó nada extraordinario, por lo que el campeón se tuvo que definir en una larga tanda de 24 penales.

Para Tigres, que buscaba su noveno título, acertaron sus tiros penales el uruguayo Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera, Uriel Antuna, el argentino Ángel Correa, Juan Pablo Vigón, Juan Sánchez Purata, Jesús Garza y Javier Aquino.

El argentino Nicolás Ibáñez, el brasileño Joaquim Pereira, el portero Nahuel Guzmán y Ángel Correa fallaron sus disparos. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)