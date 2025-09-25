Toluca golea a Monterrey y Cruz Azul sigue líder invicto en el fútbol mexicano

Con un triplete del portugués Paulinho, Toluca goleó 6-2 al Monterrey el miércoles por la décima jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, en la que Cruz Azul sigue líder invicto al rescatar el empate 2-2 con Querétaro.

Con su triunfo viniendo de atrás en el estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca, los Diablos Rojos del Toluca (2º) llegaron a 22 puntos y alcanzaron a Monterrey (3º).

Los Rayados marcaron el 1-0 al minuto 10 con un remate del argentino Germán Berterame a bocajarro.

Al 19, el español Sergio Ramos falló un penal para Monterrey con un cobro pinchado al estilo Panenka.

Jesús Angulo emparejó 1-1 por los Diablos Rojos con un zurdazo desde fuera del área, al 23.

Dos minutos después, tras un par de combinaciones por el centro, Paulinho firmó el 2-1 escarlata con un remate raso y cruzado dentro del área.

El argentino Nicolás Castro marcó el 3-1 con otro zurdazo de media distancia, al 34.

Los Rayados se acercaron 3-2 al 39 con un remate de cabeza que el español Oliver Torres colocó en el ángulo superior izquierdo.

Al 40, los Diablos tejieron una jugada en el área que terminó con el 4-2 a cargo de Paulinho.

El delantero francés Anthony Martial ingresó de cambio a la delantera del Monterrey para el segundo tiempo.

Paulinho apareció en el filo del área chica al 52 para culminar un contragolpe toluqueño para el 5-2.

Un nuevo contraataque se convirtió en el 6-2 sentenciado por Castro con un toque cruzado ante el portero uruguayo Santiago Mele, al 62.

Cruz Azul es líder invicto

En el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, la Máquina del Cruz Azul, que buscaba su octava victoria consecutiva, rescató el empate 2-2 ante los Gallos Blancos del Querétaro.

Con este resultado, Cruz Azul se mantuvo como líder con 24 puntos. Querétaro llegó a 10 unidades.

"Hubo detalles que nos privaron de hilvanar otro triunfo, en el desarrollo del partido lo merecíamos por la producción ofensiva y el dominio total y absoluto, pero esto no es de merecer", comentó el argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul.

El argentino José Paradela adelantó 1-0 a La Máquina con un tiro de zurda desde la media luna del área, al minuto 14.

Los Gallos Blancos le dieron vuelta al marcador con un doblete de Santiago Homenchenko. El uruguayo marcó el 1-1 con un remate dentro del área chica, al 19.

Homenchenko firmó el 2-1 con un disparo bombeado desde su propio campo al ver adelantado el portero colombiano Kevin Mier, al 35; el guardameta alcanzó a manotear la pelota en vano.

"Fue un remate de unos 50 o 60 metros que entra al arco de manera muy precisa, pero no siento que sea responsabilidad de Kevin, hay una crítica muy incisiva hacia él", comentó Larcamón.

Al 83, el uruguayo Gabriel Fernández hizo el 2-2 para el equipo celeste al extender la pierna derecha en el área para darle dirección a puerta al balón.

Así, el equipo celeste se mantuvo como el único equipo invicto del torneo. En el estadio Universitario, en Nuevo León, los Tigres llegaron a 19 puntos al imponerse 2-0 al Atlas, que se quedó con siete unidades. Ozziel Herrera marcó el 1-0 con un fulminante remate dentro del área al minuto 5. Al 62, Diego Lainez le robó el balón a un defensor en el corredor derecho del área y se perfiló para sentenciar el 2-0 con un remate de zurda frontal en el área. --Resultados de la jornada: -Martes: Puebla-Pachuca 2-2 Guadalajara-Necaxa 3-1 Juárez-Pumas 3-1 León-Mazatlán 2-2 -Miércoles: Cruz Azul-Querétaro 2-2 Tigres-Atlas 2-0 Toluca-Monterrey 6-2 Atlético San Luis-América Más tarde Santos-Tijuana Más tarde str/ag