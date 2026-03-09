Toluca golea y mantiene condición de invicto en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 8 mar - Toluca, actual campeón del fútbol mexicano, mantuvo su condición de invicto en el torneo Clausura tras golear 3-1 a Bravos de Ciudad Juárez en la décima jornada.

Los "Diablos Rojos" de Toluca, que registran siete triunfos y tres empates, llegaron a 24 puntos, uno menos que el líder Cruz Azul.

"El invicto es consecuencia de lo que hacemos, en cualquier momento se puede cortar y estamos preparados para cualquier situación. El equipo sigue respondiendo, así que esa es una satisfacción enorme para nosotros, que tenemos muchos jugadores competitivos y que la competencia interna es cada día más exigente", dijo el director técnico de Toluca, el argentino Antonio Mohamed.

En el partido disputado en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el equipo local dominó desde el inicio, pero fue hasta los 54 minutos cuando abrió el marcador por la vía del tiro penal que anotó el brasileño Helio Nunes "Helinho" después de que el colombiano Óscar Estupiñán jaló dentro del área a Antonio Briseño, quien anotó el segundo gol a los 70 cuando remató con la cabeza un centro enviado desde el sector izquierdo.

Bravos de Ciudad Juárez descontó a los 72 minutos por conducto del brasileño Guilherme Castilho, quien definió de zurda dentro del área tras controlar con el pecho un centro de Rodolfo Pizarro.

En tiempo de reposición, el portugués Paulinho metió el tercer gol para Toluca al rematar con un suave toque un centro enviado por Marcel Ruiz a los 98 minutos.

En el partido que cerró la jornada, Santos Laguna logró su primer triunfo del torneo al ganar 2-1 como visitante a Tijuana con goles del argentino Ezequiel Bullaude y Jesús Ocejo. Para los "Xolos" de Tijuana anotó Jesús Alejandro Gómez.

El sábado, América regresó a la senda del triunfo al vencer 2-1 como visitante a Querétaro después de haber sufrido dos derrotas consecutivas en casa.

Cruz Azul registró su quinto triunfo consecutivo al golear 3-0 al Atlético de San Luis, Guadalajara venció 2-1 como visitante al Atlas, Pachuca ganó 2-1 a Puebla, mientras que Tigres UANL derrotó 1-0 a Monterrey.

El viernes, Pumas UNAM sacó un triunfo de su visita a Necaxa por 1-0 y Mazatlán goleó 4-2 a León. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)