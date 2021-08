Toluca vence 2-1 a un Pumas en inferioridad numérica

Ciudad de méxico (ap) — pumas viajó a toluca buscando encadenar triunfos para salir de la parte baja de la tabla. no sólo quedó debiendo, sino que se fue del estadio nemesio diez con un panorama sombrío de cara a un duelo ante chivas.

Con un gol del delantero argentino Alexis Canelo en el segundo tiempo, Toluca remontó para vencer 2-1 a unos Pumas que terminaron con nueve hombres luego de jugar con 10 durante casi todo el partido de la séptima fecha del torneo Apertura de México.

El argentino Juan Dinenno puso al frente a los universitarios apenas a los cinco minutos con un penal, pero su compatriota Rubens Sambueza niveló a los nueve y más adelante puso el pase a Canelo para el tanto del triunfo a los 69.

Pumas se complicó el partido cuando se quedó con 10 hombres a los 14 minutos por la expulsión del zaguero Alan Mozo y acabó el partido con nueve cuando Ángel García recibió la segunda amarilla a los 75.

Por si fuera poco, al finalizar el encuentro Dinenno fue expulsado por insultos, de acuerdo con el técnico argentino Andrés Lillini.

Ninguno de los tres estará presente ante Chivas dentro de dos semanas, después de la fecha FIFA.

“Preocupa, entristece y frustra, pero tenemos que dar la vuelta a la página rápido, quedarnos con lo sobresaliente del partido y seguir adelante porque se viene la segunda mitad del torneo y hay que jugarla casi perfecta si queremos lograr el objetivo de llegar a la liguilla”, dijo Lillini.

“Hay que poner el pecho a las balas”, agregó Lillini.

Los universitarios recibirán al Guadalajara el domingo 12 de septiembre en el estadio Olímpico de la capital.

Pumas sufrió su cuarto revés del campeonato y se mantiene con cinco puntos Marcha en el 15ta posición entre 18 equipos.

Se trata de un flojo inicio para el conjunto universitario, que el torneo pasado se quedó fuera de la liguilla.

“Estoy orgulloso del grupo de jugadores que tengo y que representen al club dentro del campo de juego, pero no ganamos y el resultado condena porque la situación es complicada”, afirmó Lillini. “A los que insultan y sólo ven lo estadístico, pues está bien y esto les ayuda”.

Con el resultado, los Diablos Rojos extendieron a tres su racha de partidos sin derrotas. Suman 14 puntos para situarse en el tercer puesto de la clasificación.

“Estoy contento por la victoria porque se tenía que ganar y sabíamos que iba a ser complicado, pero pasan estas cosas que no te dejan contento porque cuando hicimos el segundo gol enloquecimos y parecía entrenamiento, los jugadores aplicaron el libertinaje y eso no me gustó”, dijo el entrenador argentino Hernán Cristante.

Rescata empate el campeón

El delantero Santiago Giménez marcó un gol en el segundo tiempo y Cruz Azul rescató un empate de 1-1 en casa ante Pachuca.

El peruano Yoshimar Yotún cometió un autogol a los 23 minutos para poner al frente a los Tuzos, pero Giménez niveló el encuentro a los 59 con su cuarto tanto de la temporada.

Con el resultado, el campeón reinante alcanza 10 puntos con los que se coloca en la sexta posición, con la misma cosecha que el Atlas, que tiene una peor diferencia de goles.

Pachuca suma siete unidades y se mantiene 13ro.

Los Tuzos se pusieron al frente en una jugada de transición rápida en la que el delantero argentino Nicolás Ibáñez mandó un centro por banda izquierda hacia el área chica donde Yotún arribó deslizándose y mandó la pelota al fondo de las redes.

Pachuca parecía ampliar su ventaja a los 35 con un tanto de Ibáñez que fue anulado por fuera de lugar.

Sobre el final de la primera parte parecía que la Máquina podría empatar cuando el árbitro marcó un penal de Miguel Herrera sobre el uruguayo Jonathan Rodríguez, pero tras consultar con el VAR dio marcha atrás a su decisión original.

Cruz Azul encontró el empate cuando Orbelín Pineda robó una pelota en la salida de Pachuca y le dio un gran pase a Giménez, quien sacó un potente disparo dentro del área para dejar sin oportunidad al portero argentino Óscar Ustari.

Santos regresa a la senda del triunfo

El zaguero ecuatoriano Félix Torres y el holandés Alessio Da Cruz anotaron goles en el segundo tiempo y Santos quebró una racha de cinco empates al conquistar su primer triunfo desde la primera fecha al vencer 2-0 a Ciudad Juárez.

Torres abrió el marcador a los 56 minutos y Da Cruz marcó a los 90 para los Guerreros, que se mantienen como uno de tres equipos invictos junto con Monterrey y América.

Con el triunfo, Santos acumula 11 puntos con los que se coloca en el quinto puesto de la tabla cuando resta sólo un partido en la fecha.

Los Bravos, dirigidos por el brasileño Ricardo Ferretti, sufrieron su quinto descalabro y con dos unidades son colistas.

Ciudad Juárez jugó prácticamente todo el segundo tiempo con 10 jugadores tras la expulsión del uruguayo Maximiliano Oliveira a los 52.

AP