Toluca vence a Juárez y sigue muy de cerca el rastro del líder Cruz Azul

El Toluca mantuvo su frenética persecución al líder Cruz Azul tras vencer 3-1 al Juárez este domingo en el estadio Nemesio Diez, por la décima fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Con su séptimo triunfo en el torneo, los Diablos Rojos del Toluca llegaron a 24 puntos para mantenerse como escoltas de los cementeros del Cruz Azul, que el sábado llegaron a 25 unidades con un cómodo triunfo de 3-0 ante el Atlético San Luis.

Además, la escuadra escarlata dirigida por el argentino Antonio "El Turco" se mantuvo invicta y sigue como la defensa más sólida de la contienda con apenas cinco goles en contra.

Los Bravos de Juárez del entrenador portugués Pedro Caixinha se quedaron con 10 unidades en la duodécima posición.

El Toluca ganó con goles del brasileño Hélio Nunes "Helinho" (54' penal), Antonio Briseño (70') y el portugués Paulo Dias "Paulinho" (90'+8).

Paulinho llegó a seis goles en el torneo, para ponerse a tres del líder de artilleros, el brasileño João Pedro, del Atlético San Luis.

La escuadra juarense descontó con anotación del brasileño Guilherme Castilho (72').

La jornada se cerraba más tarde en el estadio Caliente con el partido Tijuana contra Santos.