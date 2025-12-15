Toluca vence a Tigres 9-8 en penales y se consagra bicampeón del fútbol mexicano

En una dramática tanda de penales en la que hasta los porteros cobraron y fallaron sus remates, un diezmado Alexis Vega acertó el tiro con el que el Toluca venció 9-8 a los Tigres y se consagró campeón del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Tras verse en desventaja con un gol del uruguayo Fernando Gorriarán al minuto 14, los Diablos Rojos hicieron de su estadio, el Nemesio Diez, un auténtico infierno para los Tigres.

El brasileño Helinho, al minuto 40, y el portugués Paulinho, al 52, marcaron los goles para llevar la revancha al tiempo extra y luego a los penales.

Tigres había ganado 1-0 el partido de ida.

El Toluca ha cerrado así un año de ensueño con cuatro títulos: 2 Ligas (Clausura 2025 y Apertura 2025), Campeón de Campeones (2024-2025) y Campeones Cup (2025).

La escuadra escarlata llegó a 12 títulos de liga en su historia para empatar al Guadalajara en el segundo lugar entre los equipos más laureados del balompié azteca.

Su entrenador, el argentino Antonio Mohamed se confirmó como un especialista en ganar finales en México; de siete disputadas se ha coronado en cinco con Tijuana (Apertura 2012), América (Apertura 2014), Monterrey (Apertura 2019) y Toluca (Clausura 2025 y Apertura 2025).