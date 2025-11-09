Toluca vence al América y retoma el liderato del Apertura mexicano

El Toluca retomó este sábado en su casa el liderato del fútbol mexicano tras vencer 2-0 al América, en uno de los partidos de la decimoséptima y última jornada de la fase regular del torneo Apertura 2025.

Los Diablos Rojos del Toluca, del director técnico argentino Antonio Mohamed, ajustaron 37 puntos, mientras las Águilas del América (4°) del entrenador brasileño André Jardine se quedaron con 34 unidades.

Para confirmarse como líder, el Toluca está a la espera del resultado del Cruz Azul (3° con 35 puntos) contra los Pumas (11°, 18), que este sábado en la noche buscan el último pase al play in (repechaje).

El portugués Paulo Dias "Paulinho", tras recibir un pase filtrado del argentino Nicolás Castro, definió el 1-0 para el Toluca con un tiro de zurda cruzado en el área (40'). El brasileño Helio Nunes "Helinho" marcó el 2-0 con un penal (56').

Pizarro, contento con sus Tigres

En el estadio Universitario, en Nuevo León, los Tigres (2°) vinieron de atrás para vencer 3-1 al Atlético San Luis (15°), y por un lapso estuvieron como líderes.

Con este resultado, los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro cerraron la fase regular con 36 puntos. El Atlético, dirigido por el español Guillermo Abascal, quedó eliminado con 16 unidades.

"Hemos cerrado un torneo regular muy bueno a nivel puntos y a nivel formas también, que era lo que nos iba a dar ese juego que nos permitiera aspirar a pelear por los puestos de arriba", apuntó Pizarro.

El brasileño João Pedro adelantó 1-0 al San Luis con un remate a bocajarro (6').

Los Tigres igualaron 1-1 con un toque del argentino Ángel Correa al filo del área chica (30').

Marco Farfán consiguió la voltereta de 2-1 para los felinos con un toque casi sobre la línea de meta (56'). Diego Lainez rubricó el 3-1 con un tiro de zurda en el área (73').

Hazaña de las Chivas de Milito

En el estadio Akron, en Zapopan, el Guadalajara (6°) se impuso 4-2 al Monterrey (5°) del defensa español Sergio Ramos.

Tras un complicado inicio de torneo, las Chivas del Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito cerraron la fase regular con 29 puntos. Los Rayados del Monterrey, al mando del español Domènec Torrent, cerraron la fase regular con 31 unidades.

"Después de semejante victoria, y después del tramo final donde nos propusimos jugar ocho finales, ganar siete no era nada fácil. Sí creíamos que lo podíamos hacer con el compromiso de los jugadores para conseguir nuestro objetivo de terminar entre los seis primeros", comentó Gabriel Milito.

Efraín Álvarez firmó el 1-0 para las Chivas (10') al aprovechar una pelota que la defensa del Monterrey arriesgó y perdió dentro del área.

Armando González aumentó la ventaja a 2-0 con un remate de cabeza dentro del área chica (22'). El 3-0 fue obra de Roberto Alvarado con un disparo sobre la marcha dentro del área (30').

Los Rayados se acercaron 3-1 con un toque de Roberto de la Rosa en el área chica (72'). El español Sergio Canales consiguió el 3-2 con un zurdazo cruzado desde fuera del área que mandó a la base del poste derecho y luego a la red (80').

Javier "Chicharito" Hernández sentenció el 4-2 con un testarazo (90+4). El exdelantero del Manchester United y del Real Madrid celebró conmovido ya que no marcaba en la liga azteca desde el pasado 26 de febrero.

