Toluca vence al León de James Rodríguez y mantiene el dominio en México

El Toluca, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, afianzó su dominio en el fútbol mexicano al vencer de visita 4-2 al León, que estrenó entrenador este sábado en la continuación de la duodécima jornada del torneo Apertura 2025.

El Toluca (1º) llegó a 28 puntos con su novena victoria -sexta consecutiva- y se confirmó como la mejor ofensiva del campeonato con 35 goles a favor.

El domingo el Monterrey buscará llegar también a 28 puntos en su visita al Tijuana.

Al acumular su quinto partido sin ganar y sufrir su sexta derrota, el León (12º) se quedó con 12 unidades.

Los aficionados leoneses se presentaron al estadio Nou Camp con los ánimos renovados por el regreso a la dirección técnica del mexicano Ignacio Ambriz, a quien recibieron con ovaciones.

Ambriz le dio al León su título de liga más reciente en el torneo Guad1anes 2020 (Apertura 2020).

Inició el partido y pronto el Toluca movió la pelota. Tras una secuencia de toques, los Diablos Rojos encontraron el 1-0 al minuto 5 con un tiro de Jesús Angulo en el área.

El astro colombiano James Rodríguez, que jugó el partido completo, emparejó 1-1 al 37 con un penalti cobrado con frenada y toque a la izquierda del portero, que se lanzó al lado contrario.

Al 48, tras otra secuencia de pases, el portugués Paulinho le devolvió la ventaja al equipo toluqueño con un toque dentro del área chica para el 2-1.

James Rodríguez reflejó el malestar con una mueca en el rostro y estirándose la camiseta.

Alexis Vega sentenció el 3-1 con un remate al filo del área chica, al 58.

La Fiera se acercó 3-2 al 69 con un remate de José Alvarado en el corazón del área.

Al 76, Paulinho se anticipó al portero leonés y sentenció el 4-2 definitivo con la cabeza. El portugués tomó el liderato de goleo con nueve goles.

En duelo de equipos dirigidos por entrenadores argentinos jugado en el estadio Universitario, en Nuevo León, el Cruz Azul de Nicolás Larcamón le sacó el empate 1-1 a los Tigres de Guido Pizarro.

Los Tigres (5º) llegaron a 23 puntos y el Cruz Azul (2º) a 25 unidades.

El argentino Juan Brunetta, al minuto 51, adelantó 1-0 a los felinos con un cañonazo desde la línea frontal del área.

Al 90+8, Ángel Sepúlveda le dio el 1-1 a La Máquina celeste con un penal cobrado con suavidad y por el centro; la pelota pasó muy cerca del portero argentino Nahuel Guzmán quien no se lanzó.

En duelo de equipos sotaneros, jugado en el estadio La Corregidora, en Querétaro, los Gallos Blancos del Querétaro vinieron de atrás para vencer 3-1 a La Franja del Puebla.

El Puebla (18º) acumuló su décima derrota y se quedó con cinco unidades en el fondo de la clasificación.

El Querétaro (14º) llegó a 11 unidades con su tercer triunfo.

Ricardo Marín adelantó 1-0 al Puebla al minuto 33 con un remate de cabeza.

Alí Ávila, con toques sobre el área chica, firmó doblete para la voltereta de Querétaro: el 1-1 lo hizo al 56 y cuatro minutos después marcó el 2-1.

El argentino Lucas Rodríguez sentenció el 3-1 con un disparo de zurda dentro del área, al 77.

--Resultados de la jornada

-Viernes:

Necaxa-Pachuca 0-1

Mazatlán-Atlético San Luis 2-1

Atlas-Juárez 3-1

-Sábado:

Querétaro-Puebla 3-1

León-Toluca 2-4

Tigres-Cruz Azul 1-1

América-Santos Más tarde

-Domingo:

Pumas-Guadalajara

Tijuana-Monterrey

str