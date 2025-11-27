Toluca viene de atrás y vence a Juárez en cuartos de final del Apertura mexicano

El Toluca hizo valer este miércoles su condición de líder y campeón vigente del fútbol mexicano al vencer 2-1 viniendo de atrás al Juárez, en el partido de ida de su serie de cuartos de final del torneo Apertura 2025 en el estadio Olímpico Benito Juárez.

Los Bravos de Juárez, que llegaron a esta ronda vía play in, quedaron obligados a ganar el partido de vuelta al menos por dos goles, el sábado en su visita al Nemesio Diez.

Juárez dio la campanada en un tiro de esquina por izquierda cobrado por el mediocampista panameño José Luis "El Puma" Rodríguez; el defensa colombiano Jesús Murillo apareció en el área y firmó el 1-0 con un fulminante remate de cabeza (10').

Los Diablos Rojos del Toluca se lanzaron con vehemencia al ataque y consiguieron el 1-1 con un remate de palomita del defensor Antonio Briseño dentro de área chica (56').

El portugués Paulo Dias "Paulinho", tricampeón de goleo, firmó el 2-1 escarlata al estirar la pierna izquierda en el área chica para tocar la pelota y colocarla a segundo poste (65').

Más tarde en el estadio BBVA, el Monterrey dirigido por el español Domènec Torrent recibía al América del entrenador brasileño André Jardine.

En el estadio Caliente, los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro visitaban al Tijuana del timonel uruguayo Sebastián Abreu.

Los partidos de ida de los cuartos de final se completarán el jueves en el estadio Akron con un enfrentamiento entre equipos de estrategas argentinos: el Guadalajara de Gabriel Milito será local ante el Cruz Azul de Nicolás Larcamón.

