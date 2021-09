Tom Brady regresa a Nueva Inglaterra al comando de los Bucs

El éxito que compartieron fue inigualable. Su divorcio, inexplicable. El reencuentro, inevitable.

Tom Brady y Bill Belichick escribieron juntos algunos de los capítulos más importantes en la historia de la NFL — seis Super Bowls, 17 títulos divisionales, 219 triunfos en campaña regular y 30 en postemporada — durante sus 20 años en Nueva Inglaterra. El domingo, sin embargo, se verán las caras por primera vez desde lados opuestos del emparrillado.

Brady y los Buccaneers de Tampa Bay (2-1) viajan a Nueva Inglaterra para enfrentarse a Belichick y los Patriots (1-2) en un duelo anticipado desde que la NFL dio a conocer su calendario en mayo pasado.

No es un partido más. Sin importar lo que digan los protagonistas.

“Estoy entusiasmado de ir a jugar fútbol americano y tratar de reencontrar el camino de la victoria”, declaró Brady. Sé que es contra un equipo para el que jugué 20 años y sé que es un equipo de calidad y una gran organización y una gran franquicia, pero haré todo lo posible por mantenerme como siempre".

No va a ser sencillo. No con todo lo que hay en juego. No es solo un triunfo más, o el derecho de alardear o tener la vara más alta al momento de decidir — si acaso es posible — quién tuvo mayor peso en la construcción de la dinastía más exitosa en la historia de la liga.

Brady llega al encuentro requiriendo apenas 68 yardas aéreas para anotar su nombre en otro récord, el de más yardas por pase en la historia de la NFL (Drew Brees, 80.358). También llega con la posibilidad de convertirse en el cuarto quarterback con una victoria ante 32 franquicias distintas, además de que tiene la posibilidad de ser el cuarto pasador en derrotar en su primer enfrentamiento al entrenador con el que ganó un Super Bowl... o seis.

A fin de cuentas, Brady sabe a lo que se enfrenta. Y Belichick sabe que Brady lo sabe.

“Sin duda Tom tiene un conocimiento íntimo de todo lo que hacemos aquí, más que cualquier otro jugador de la liga hasta ahora. Así que estoy seguro que lo usará a su favor. Esperaría que lo hiciera", señaló Belichick. "No creo que nos convenga salir y cambiar todo lo que hemos hecho este año. Lo que necesitamos hacer es seguir haciendo lo que hacemos, y hacerlo mejor. Eso nos ayudaría más que cualquier otra cosa”.

Probablemente se refiere a los problemas para encontrar la zona de anotación con el quarterback novato Mac Jones al frente de una ofensiva que promedia apenas 18 puntos por encuentro y que ha regalado cinco balones en sus dos derrotas de la campaña.

Jones tendrá que dar un gran salto para mantener al ataque de los Patriots al paso de unos Bucs que luego de tres semanas tienen a la ofensiva más productiva de la NFL con 34,3 puntos por partido.

___

CARDINALS (3-0) en RAMS (3-0)

Dos de los cinco equipos con marcha perfecta en la actual temporada comparten la cima del Oeste de la Conferencia Nacional. Después del domingo, inevitablemente uno de ellos perderá su condición de invicto.

Arizona (3-0) busca su mejor inicio desde 2012 de la mano de Kyler Murray, DeAndre Hopkins y una ofensiva que está empatada en el liderato de la NFL con 34,3 puntos por encuentro. La última vez que los Cardinals iniciaron con registro de 3-0, en 2015, avanzaron a la final de la conferencia.

Los Rams (3-0), que buscan su segundo inicio de 4-0 en cinco temporadas bajo la tutela del coach Sean McVay, demostraron que su marca no es obra de la casualidad después de destronar la semana pasada a los campeones Buccaneers. ¿La fórmula? El veterano Matthew Stafford al frente de un explosivo ataque y Aaron Donald a la cabeza de una defensiva agresiva.

Las defensivas podrían tener un domingo muy largo en el SoFi Stadium. Murray y los Cardinals tienen al menos 31 puntos en cada uno de sus tres encuentros este año, la ofensiva ha rebasado las 400 yardas en cada ocasión y Murray acumula 10 touchdowns, siete por aire y tres por la vía terrestre.

Los Rams no están precisamente lejos en cuanto a producción ofensiva. Como unidad, son el tercer mejor ataque de la NFL con 31,7 puntos por partido; Stafford es segundo en la NFL en pases de touchdown (9) y rating (129,8) y ha hecho una excelente mancuerna en su primera temporada en Los Ángeles con el receptor Cooper Kupp, quien es líder de la liga en yardas (367) y recepciones de anotación (cinco).

___

El resto de la semana

La cuarta semana comienza el jueves con la visita de los Jaguars (0-3) a Cincinnati (2-1), en un duelo de quarterbacks que fueron las últimas dos primeras selecciones del draft, Trevor Lawrence por Jacksonville y Joe Burrow por los Bengals.

La jornada continúa el domingo con los siguientes encuentros: Washington (1-2) en Atlanta (1-2); Texans (1-2) en Buffalo (2-1); Detroit (0-3) en Chicago (1-2); Panthers (3-0) en Dallas (2-1); Indianápolis (0-3) en Miami (1-2); Cleveland (2-1) en Minnesota (1-2); NY Giants (0-3) en Nueva Orleáns (2-1); Tennessee (2-1) en NY Jets (0-3); Kansas City (1-2) en Filadelfia (1-2); Seattle (2-1) en San Francisco (2-1); Baltimore (2-1) en Denver (3-0); y Pittsburgh (1-2) en Green Bay (2-1).

La semana concluye la noche del lunes con la visita de los sorprendentes Raiders (3-0) a Los Ángeles para enfrentar a los Chargers (2-1). Las Vegas ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos de la serie.

___

Los periodistas de The Associated Press Rob Maadi en Tampa, Florida, y Jimmy Golen y Kyle Hightower en Foxborough, Massachusetts, contribuyeron con este despacho.