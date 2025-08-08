Tom Brady será honrado con una estatua de bronce en el Gillette Stadium

FOXBOROUGH, Massachusetts, EE. UU. (AP) — Tom Brady dejó su huella en los libros de récords de los Patriots de Nueva York durante su impresionante carrera de dos décadas con el equipo.

Ahora, está a punto de convertirse en el primer jugador en la historia de la franquicia en ser honrado con una estatua.

Durante una ceremonia de exaltación al Salón de la Fama de los Patriots llena de estrellas el pasado junio, en la que también se retiró el número 12 de Brady por el equipo, el propietario de los Patriots, Robert Kraft, anunció que había encargado una escultura de bronce de 12 pies de altura del quarterback a un escultor local “para perpetuar el legendario legado del gran Tom Brady”.

Lo que Kraft prometió que sería un homenaje "más grande que la vida" a Brady se develará el viernes antes del partido de exhibición de Nueva Inglaterra contra los Commanders de Washington.

Brady estará presente en la ceremonia, que está programada para incluir comentarios de Kraft y un discurso de Brady a los fanáticos, quienes podrán ingresar a la plaza frente al Gillette Stadium cuatro horas antes del juego para acomodar lo que se espera sea una gran multitud.

Será otro homenaje al jugador cuya camiseta aún se ve en las gradas del Gillette Stadium más de cinco años después de que disputará su último partido para Nueva Inglaterra en 2019.

Seleccionado en la posición 199 en el draft de 2000, Brady se convirtió en el rostro de la dinastía de los Patriots al llevar al equipo a seis títulos de Super Bowl y 17 campeonatos de división en 18 temporadas como titular. Luego ganaría otro Super Bowl con los Buccaneers de Tampa Bay en 2021.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes