Tom Cruise defiende el poder del cine al aceptar un Oscar honorífico

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 16 nov (Reuters) - ¿Cómo se pueden resumir los 45 años de carrera de Tom Cruise en un discurso de cuatro minutos? "Misión imposible", dijo el director Alejandro Iñárritu el domingo, cuando Hollywood homenajeó a la estrella de cine con un Oscar honorífico.

Iñárritu, que dirigió a Cruise en una película aún sin título que se estrenará el próximo octubre, presentó a la estrella de "Top Gun" y dijo que su talento se extendía más allá de las peligrosas escenas de acción por las que se ha hecho famoso.

"No es lo lejos que corre o lo alto que salta", dijo Iñárritu. "Es la precisión con la que decide moverse, esas pequeñas calibraciones."

Las estatuillas honoríficas de los Oscar fueron entregadas a Cruise y a otras tres personas seleccionadas por la Junta de Gobernadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Cruise, de 63 años, cuatro veces nominado al Oscar pero que nunca ha ganado el premio, fue elegido por su trabajo en películas como "Risky Business" (titulada "Negocios arriesgados", "Negocios riesgosos" y "Negocio de riesgo" en Hispanoamérica), dos cintas de "Top Gun" y la franquicia "Misión: Imposible". También se ha convertido en un destacado defensor de la industria cinematográfica, que se enfrenta a la competencia de las plataformas de vídeo y las redes sociales.

Al recoger el premio, Cruise habló de cómo le impresionó de niño ver películas en el cine: "De repente, el mundo era mucho más grande de lo que yo conocía", dijo a una multitud de personalidades entre las que se encontraban Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio y Ariana Grande. Dijo que trabajó en todo lo que pudo para ganar dinero para ir al cine.

"Siempre haré todo lo que pueda para apoyar este arte y defender nuevas voces, para proteger lo que hace poderoso al cine, espero que sin muchos más huesos rotos", dijo entre risas. Cruise se rompió el tobillo mientras rodaba una escena de acción en 2017.

"Hacer películas no es lo que hago. Es lo que soy", añadió Cruise.

La gala también honró a Dolly Parton con el Premio Humanitario Jean Hersholt por sus esfuerzos caritativos, incluida la fundación de una biblioteca que ha proporcionado más de 300 millones de libros a niños. Dolly recogió el premio a través de un vídeo.

Otros galardonados fueron la actriz y coreógrafa Debbie Allen y el diseñador de producción Wynn Thomas.

(Información de Lisa Richwine; edición de Kevin Buckland; edición en español de María Bayarri Cárdenas)