Tom Cruise y Dolly Parton recibirán un Oscar honorífico

Por Lisa Richwine

17 jun (Reuters) - Tom Cruise y Dolly Parton son algunas de las figuras seleccionadas para recibir este año un Oscar honorífico por sus carreras, informó el martes la Academia de Cine de Hollywood.

La actriz y coreógrafa Debbie Allen y el diseñador de producción Wynn Thomas también fueron seleccionados por el consejo de gobernadores de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Los galardonados recibirán sus estatuillas de los Oscar en la gala anual de los Premios de los Gobernadores, que se celebrará en noviembre.

Cruise, actualmente protagonista de "Misión: Impossible - The Final Reckoning", fue seleccionado por sus décadas de trabajo en "Risky Business", dos películas de "Top Gun" y varias películas más. Fue nominado a mejor actor en dos ocasiones, por "Nacido el 4 de julio" y "Jerry Maguire", así como a mejor actor de reparto por "Magnolia".

Parton, cantante de música country y estrella de películas como "Magnolias de acero" y "The Best Little Whorehouse in Texas", recibirá el Premio Humanitario Jean Hersholt por sus actividades benéficas.

La organización Imagination Library de Parton ha proporcionado más de 284 millones de libros gratuitos a niños a lo largo de 30 años, según su sitio web. Recibió dos nominaciones al Oscar a la mejor canción, por las películas "9 to 5" y "Transamerica".

Allen, actor en películas como "Fama" y "Ragtime", coreografió siete veces la ceremonia de los Oscar y varias películas.

El diseñador de producción Thomas trabajó en varias películas de Spike Lee, como "She's Gotta Have It" y "Do the Right Thing", así como en la ganadora del premio a la mejor película "A Beautiful Mind". (Reportaje de Lisa Richwine; Editado en español por Javier Leira)