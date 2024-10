Tom Hardy: “Eddie y Venom tienen que enfrentar el infierno juntos”

Ciudad de méxico (ap) — no enviar

El tercer acto es el definitivo para Eddie Brock y Venom. Después de un comienzo algo complicado y una separación, parecen haber encontrado una especie de equilibrio en “Venom: The Last Dance” (“Venom: El último baile”).

El filme del Universo Spider-Man de Sony protagonizado por Tom Hardy, que se estrena el jueves, muestra la evolución de este simbionte extraterrestre y su humano huésped. Aunque las cosas entre ellos pueden estar mucho mejor, el mundo los pone a prueba y los obliga a fugarse.

“La exploración de eso a lo largo de tres películas ha sido un placer, en la primera se conocen y comienzan a estar juntos, en la segunda están hartos, se separan, pero se vuelven a juntar porque no pueden vivir sin el otro. En la tercera acuerdan ser uno y tienen que enfrentar el infierno juntos”, dijo Hardy en entrevista con The Associated Press en la Ciudad de México, a donde viajó junto con la directora Kelly Marcel para una alfombra roja.

Hardy aparece en los créditos de guion junto con Marcel, quien es su amiga desde hace muchos años, cuando ambos comenzaban su carrera en el cine.

“Hay mucha diferencia, fue sólo el planteamiento de la historia”, aclaró el actor británico sobre su colaboración en la escritura. “Sólo las grandes ideas, todo lo que sea genial, es mi humilde contribución”, agregó con humor.

Marcel fue quien se llevó la mayor parte del guion y tiene bastante experiencia en ese campo, había escrito “Venom: Let There Be Carnage” (“Venom: Carnage liberado”), “Venom”, “Fifty Shades of Grey” (“Cincuenta sombras de Grey”) y “Saving Mr. Banks”( “Al encuentro de Mr. Banks”). Pero con “Venom: The Last Dance” debuta como directora.

“Se sentía como el momento correcto para dar un paso más y terminar nuestra trilogía de la forma en la que queríamos”, dijo Marcel.

Marcel había viajado antes a México, para Hardy, era su primer viaje. Durante su visita fueron a la lucha libre e interactuaron con fans en una sesión de preguntas y respuestas tras una proyección de algunas escenas del filme.

La película rodada en España tiene, de hecho, un sabor muy mexicano. Algunas escenas se sitúan en el país y se puede ver una aerolínea con el nombre “Qué onda”. El actor mexicano Cristo Fernández interpreta a un cantinero.

Hardy se dijo complacido por el cierre de la trilogía de “Venom” iniciada en 2018.

“Me gusta, porque es emocionante terminar algo y terminarlo de una forma fuerte, me parece que es muy fuerte. Al ver de dónde empezamos, hace siete u ocho años, y en dónde estamos ahora es una diferencia como del día a la noche”, señaló. “Sumarme al comienzo y terminar con mi socia de escritura y producción, que ahora está dirigiendo, es una forma maravillosa de terminarlo”.

Afirmó que no es necesario ver las primeras dos películas de Venom para divertirse y disfrutar el nuevo filme, al que calificó como “diversa, malvada y graciosa”.

Para los fans será especialmente atractivo ver a Eddie y Venom interactuar de mejor manera, apoyándose como equipo. Aunque Venom no ha abandonado su gusto por comer cabezas humanas o su forma algo maquiavélica de pensar.

“Tiene un sistema cultural totalmente diferente, pero es muy similar a la dinámica interna de las personalidades muy diferentes que tiene el ser humano... Como dices, tenemos nuestro propio Venom personal”, dijo Hardy. “No creo que sea tu lado bueno o tu lado malo, sino más bien ‘desearía hacer esto, esto es lo que haría si pudiera’ y debes ocultar eso cuando creces, mientras que a Venom se le permite hacer eso”.

AP