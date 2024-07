Tom Thibodeau extiende 3 años su contrato con los Knicks, tras llevarlos a la postemporada 3 veces

NUEVA YORK (AP) — Tom Thibodeau acordó firmar una extensión de contrato de tres años después de que llevó a que los Knicks de Nueva York disputaran tres veces la postemporada en cuatro años, confirmó una persona que tiene conocimiento de los detalles.

Los Knicks han disputado las semifinales de la Conferencia Este en campañas seguidas y por lo que el equipo decidió recompensar a Thibodeau tras darle un giro al equipo que había sudo uno de los peores de la liga hasta su arribo.

A Thibodeau le quedaba un año de su contrato actual antes de la extensión, que fue reportada primero con ESPN y que confirmó The Associated Press en condición de anonimato debido a que no ha sido anunciada oficialmente.

Thibodeau ha sido elegido dos veces Entrenador del Año, incluyendo en la campaña 2020-21 tras llevar a los Knicks a los playoffs. La temporada pasada terminó con marca de 50-32, la mejor desde que ganaron 54 partidos en el 2012-13 y quedaron a un juego de disputar las finales de conferencia por primera vez desde el 2000.

AP