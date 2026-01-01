Toma de posesión de Mamdani: Nueva York, Año Nuevo, nuevo alcalde

Por Maria Tsvetkova

NUEVA YORK, 31 dic (Reuters) - Zohran Mamdani prestó juramento como alcalde de Nueva York en los primeros minutos del Año Nuevo en la histórica estación de metro de City Hall, con su esposa Rama Duwaji a su lado.

En el acto, al que asistieron varios representantes políticos, el alcalde se comprometió a apoyar la Constitución de Estados Unidos y las leyes de Nueva York. El juramento fue oficiado por la fiscal general del estado, Letitia James.

"Feliz Año Nuevo a los neoyorquinos, tanto dentro de este túnel como a los que están arriba", dijo Mamdani, de pie bajo un techo abovedado en el que podía leerse City Hall. "Es realmente un honor y un privilegio de toda una vida".

Mamdani trajo ideas innovadoras en su campaña y muchos de los 8 millones de habitantes de su ciudad anticipan, con esperanza o con inquietud, que sea un alcalde disruptivo.

Los planes del regidor socialista para su primer día en el cargo, el jueves, reflejan sus políticas y prioridades, aunque no se alejan mucho de las de sus predecesores: una sobria toma de posesión a medianoche y una ceremonia más festiva por la tarde.

La ley neoyorquina establece que los mandatos de cuatro años de los alcaldes comienzan el 1 de enero siguiente a las elecciones. Para evitar cualquier ambigüedad sobre quién manda en la ciudad más poblada de Estados Unidos, se ha convertido en tradición celebrar una pequeña toma de posesión justo después de medianoche.

Mamdani eligió como lugar de su juramento la parada de metro Old City Hall, clausurada a mediados del siglo pasado y a la que solo se puede acceder unas pocas veces al año mediante visitas guiadas.

Según el equipo de transición de Mamdani, el emplazamiento del metro refleja su "compromiso con los trabajadores que hacen que nuestra ciudad funcione cada día".

Mamdani, exparlamentario estatal de 34 años, prometió una congelación de los alquileres y autobuses y guarderías gratuitos, construyendo una campaña en torno a cuestiones de asequibilidad que algunos han visto como un camino a seguir para su Partido Demócrata en todo el país de cara a las elecciones de mitad de mandato.

La fiscal general James fue una de la primeras figuras destacadas que lo apoyó. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, James comenzó a investigar sus prácticas empresariales en Nueva York, lo que llevó a un juez a declarar en 2024 que Trump había exagerado fraudulentamente su patrimonio neto para engañar a los acreedores.

El Gobierno de Trump ha puesto a James en el punto de mira durante su segundo mandato, acusándola de fraude hipotecario.

Grant Reeher, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Syracuse, afirmó que la participación de James en la inauguración enviaría un mensaje a los principales partidarios de que Mamdani "va a ser independiente del presidente".

INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA ERA

Mamdani, nacido en Uganda, será el primer alcalde musulmán de Nueva York y ha sido un duro crítico de Trump en temas como la inmigración. Tras una amistosa reunión en la Casa Blanca, dijo que sus diferencias con el presidente eran numerosas.

Sin embargo, el hecho de haber jurado el cargo ante la fiscal general del estado de Nueva York puede decir más de las alianzas políticas de Mamdani que de sus rivalidades. En 2014, Bill de Blasio, a quien Mamdani considera el mejor alcalde de Nueva York durante su vida, tomó posesión en privado ante el fiscal general de Nueva York de aquel entonces, Eric Schneiderman, al inicio de su primer mandato.

El senador Bernie Sanders, un senador progresista de Vermont nacido en Brooklyn y a quien Mamdani considera su inspiración, presidió la ceremonia pública de investidura de De Blasio en 2018 y desempeñará un papel similar para Mamdani. La representante demócrata liberal Alexandria Ocasio-Cortez también asistirá a la ceremonia.

Los planes para la toma de posesión pública de Mamdani incluyen una ceremonia en la escalinata del Ayuntamiento, así como un programa de música y discursos ante los 4000 invitados que se reunirán en la Plaza del Ayuntamiento. Además, decenas de miles de personas podrán seguir el evento en directo.

Mamdani recaudó 2,6 millones de dólares para la transición y las celebraciones de casi 30.000 contribuyentes, más que otros alcaldes registrados este siglo, tanto en el total de donaciones como en las donaciones individuales, según los datos oficiales de la campaña que se desprenden de las declaraciones de gastos inaugurales a partir del primer mandato de Michael Bloomberg en 2001.

Sami Zaman, propietario del discreto restaurante afgano Sami's Kabab House, en Astoria, donde Mamdani, residente del barrio, grabó un vídeo de campaña con Sanders, formó parte del comité de investidura junto a cineastas, escritores y activistas.

Tras convertirse en alcalde, Mamdani se trasladará de su apartamento de un dormitorio en Astoria, protegido de las fuertes subidas de precios por el programa de estabilización de alquileres de la ciudad, a Gracie Mansion, la residencia oficial de los alcaldes de Nueva York, ubicada en el lujoso barrio de Upper East Side, en Manhattan.

Los banqueros y otras entidades de Nueva York, la capital financiera del país, habían expresado su preocupación por Mamdani; sin embargo, desde su elección, muchos han estudiado la forma de trabajar con él.

La ciudad ya ha tenido otro alcalde asociado al socialismo democrático: David Dinkins. Dinkins no hizo mucho alarde de su asociación con los Socialistas Democráticos de América. Durante su mandato, de 1990 a 1993, superó los déficits presupuestarios y convenció a las empresas privadas para que permanecieran en Nueva York, según los archivos de la ciudad. (Reporte de Maria Tsvetkova; Edición de Donna Bryson y Nick Zieminski; editado en español por Tomás Cobos)