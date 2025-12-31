Toma de posesión de Mamdani: Nueva York, nuevo año, nuevo alcalde

Por Maria Tsvetkova

NUEVA YORK, 31 dic (Reuters) - Zohran Mamdani fue un candidato pionero y muchos en su ciudad de 8 millones de habitantes esperan ahora -algunos con esperanza, otros con inquietud- que sea un disruptivo alcalde de Nueva York.

Los planes del demócrata socialista para su primer día en el cargo, el jueves, hacen un guiño a su política y sus prioridades, sin alejarse mucho de sus predecesores, con un sobrio juramento oficial a medianoche seguido de una ceremonia más festiva posterior.

La ley neoyorquina establece que los mandatos de cuatro años de los alcaldes comienzan el 1 de enero siguiente a las elecciones. Para evitar cualquier ambigüedad sobre quién está al mando de la ciudad más poblada de Estados Unidos, se ha convertido en tradición celebrar un pequeño juramento a medianoche.

Mamdani ha elegido para este acto la parada de metro Old City Hall, que fue clausurada a mediados del siglo pasado y a la que sólo se puede acceder unas pocas veces al año mediante visitas guiadas. Según el equipo de transición de Mamdani, la elección refleja su "compromiso con los trabajadores que mantienen nuestra ciudad en funcionamiento cada día".

Mamdani, exlegislador estatal de 34 años, prometió una congelación de los alquileres y autobuses y guarderías gratuitos, construyendo una campaña en torno a cuestiones de asequibilidad que algunos han visto como un camino a seguir para su Partido Demócrata en todo el país de cara a las próximas elecciones de mitad de mandato.

Mamdani inspiró una participación récord de más de 2 millones de votantes y se hizo con el 50% de los votos, casi 10 puntos por delante de Andrew Cuomo, que se presentaba como independiente, y muy por delante del republicano Curtis Sliwa.

La fiscal general del estado, Letitia James, una de las primeras partidarias destacadas de Mamdani, será la que tome juramento al nuevo alcalde.

Durante la primera administración del presidente Donald Trump, James comenzó a investigar sus prácticas empresariales en Nueva York, lo que dio lugar a que un juez dictaminara en 2024 que el mandatario exageró de forma fraudulenta su patrimonio neto para embaucar a los prestamistas. El Gobierno ha puesto a James en el punto de mira, acusándola de fraude hipotecario.

Grant Reeher, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, dijo que el papel que desempeñará James en la toma de posesión envía un mensaje de que Mamdani "será independiente del presidente".

INAUGURACIÓN DE UNA NUEVA ERA

Mamdani, nacido en Uganda y que será el primer alcalde musulmán de Nueva York, ha sido un duro crítico de Trump en asuntos como la inmigración y afirmó que sus diferencias son numerosas tras una cálida reunión en la Casa Blanca.

No obstante, el juramento ante James puede decir más de las alianzas políticas de Mamdani que de sus rivalidades. En 2014, Bill de Blasio, a quien Mamdani considera el mejor alcalde de Nueva York de su vida, juró su cargo en privado ante el entonces fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, al inicio del primero de sus dos mandatos.

Bernie Sanders, un senador progresista de Vermont nacido en Brooklyn y a quien Mamdani llama su inspiración, presidió la ceremonia pública de investidura de De Blasio en 2018 y desempeñará un papel similar ahora. La congresista demócrata liberal Alexandria Ocasio-Cortez también está en la agenda de la ceremonia de investidura.

Los planes para la toma de posesión pública incluyen una ceremonia en la escalinata del Ayuntamiento y un programa de música y discursos ante 4.000 invitados. Además, decenas de miles de personas podrán seguir en vivo lo que el equipo de Mamdani ha bautizado como la "inauguración de una nueva era" en las zonas de visionado gratuito instaladas a lo largo de Broadway.

Mamdani recaudó 2,6 millones de dólares para la transición y las celebraciones de casi 30.000 contribuyentes, más que otros alcaldes registrados en este siglo, tanto por el total como por donaciones individuales, según los datos oficiales de la campaña que presentan las declaraciones de gastos inaugurales a partir del primer mandato de Michael Bloomberg en 2001.

Tras convertirse en alcalde, Mamdani se trasladará desde su departamento de un dormitorio en Astoria, protegido de las fuertes alzas de precios por el programa de estabilización de alquileres de la ciudad, a Gracie Mansion, la residencia oficial de los alcaldes de Nueva York, en el lujoso Upper East Side de Manhattan.

