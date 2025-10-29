LA NACION

Toma medidas contra compañías aéreas mexicanas por problemas de competencia

WASHINGTON, 28 oct (Reuters) - El Departamento de Transporte de Estados Unidos informó el martes que ha revocado la aprobación de 13 rutas actuales o planeadas de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos y canceló tentativamente todos los vuelos combinados de pasajeros y carga de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La orden del secretario de Transporte, Sean Duffy, cancela los vuelos actuales o previstos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus y congela el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga -conocidos como "belly cargo"- de las aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

Duffy dijo que México "canceló y congeló ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias".

El Departamento de Transporte señaló que el incumplimiento continuado de México "puede afectar a los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses". Los pasajeros deben ponerse en contacto con su aerolínea para obtener información específica de reubicación." (Reporte de David Shepardson; Editado por Adriana Barrera)

