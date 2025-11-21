Tomás Albornoz regresa al XV de Argentina para visitar a Inglaterra

El apertura Tomás Albornoz regresará el domingo al XV de Argentina para el test-match en Inglaterra, anunciaron este viernes los responsables de los Pumas.

Albornoz, que se lesionó en septiembre en los isquiotibiales de la pierna izquierda en un duelo del Rugby Championship ante Sudáfrica, reemplaza a Gerónimo Prisciantelli.

Será además uno de los cinco cambios decididos por el seleccionador Felipe Contepomi respecto al equipo que ganó 33-24 el pasado fin de semana en Edimburgo a Escocia, donde se repuso a un 21-0 adverso durante ese partido.

Justo Piccardo sustituye a Santiago Chocobares en el centro, Bautista Delguy toma el lugar de Mateo Carreras en la banda izquierda, mientras que Marcos Kremer comienza como wing, con el nuevo número 8 Santiago Grondona y Juan Martín González intercambiando posiciones en una tercera línea sin Joaquín Oviedo.

En la delantera, el pilar Thomas Gallo se alinea junto al capitán de Argentina, Julián Montoya.

Los Pumas están teniendo por ahora una gira triunfal por el Reino Unido en esta ventana de partidos de noviembre, ya que antes de su remontada en Escocia habían ganado ampliamente (52-28) a Gales en Cardiff.

Inglaterra, por su parte, aspira a una undécima victoria seguida. En esa racha se incluyen dos victorias en julio como visitante ante Argentina (35-12 y 22-17).

Equipo titular de Argentina para visitar a Inglaterra:

Juan Cruz Mallía - Rodrigo Isgro, Matías Moroni, Justo Piccardo, Bautista Delguy - Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz; Santiago Grondona, Marcos Kremer, Juan Martín Gonzalez; Pedro Rubiolo, Guido Petti - Pedro Delgado, Julián Montoya (capt), Thomas Gallo.

Reservas: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Santiago Carreras.

Seleccionador: Felipe Contepomi.

