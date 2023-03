Tomás Etcheverry gana el duelo de argentinos y llega a la final del ATP de Santiago

El argentino Tomás Etcheverry, número 76 en el ranking mundial, derrotó el sábado a su compatriota Sebastián Báez y jugará la final del abierto de Santiago, la primera de su vida en un torneo ATP.

Etcheverry logró superar la calidad de juego de Báez (35), el tercer cabeza de serie del torneo que se juega sobre polvo de arcilla en el complejo de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

El partido se extendió por una hora y 38 minutos, con resultado 7-5 y 6-3.

"Es un sueño. Todavía no caigo en la realidad, no me doy cuenta de lo que estoy logrando esta semana. Estoy venciendo a jugadores que están siempre muy arriba, que ganan títulos ATP", aseguró Etcheverry tras su partido con Báez, quien no logró volver a la final de Santiago como en 2022.

Etcheverry jugará el domingo la final del abierto santiaguino contra el ganador del partido entre el chileno Nicolás Jarry (87) y el español Jaume Munar (66).

Ps/cjc

AFP