Tommy DeVito, el último quarterback dado de baja mientras equipos reducen plantillas a 53

Tommy DeVito es el quarterback que más recientemente tendrá que buscar un nuevo equipo.

Los Giants de Nueva York dejaron en libertad a uno de los favoritos de la afición, según informó el martes a The Associated Press una persona con conocimiento de la decisión. La persona habló con AP bajo condición de anonimato porque el equipo no ha anunciado el movimiento.

En otro lugar, Kyle Trask perdió su puesto como suplente de Baker Mayfield en Tampa Bay después de que el equipo eligiera al veterano Teddy Bridgewater para ocupar la posición número dos. Trask fue informado de la decisión el lunes, dijo una persona con conocimiento de la situación.

Tyler Huntley no pasó el corte en Cleveland. El quarterback veterano se unió a los Browns a principios de este mes como el quinto mariscal de campo detrás de los veteranos Joe Flacco y Kenny Pickett y los novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders. Pickett fue traspasado a Las Vegas el lunes.

El novato seleccionado en la sexta ronda, Kyle McCord, no formará parte de la plantilla inicial de Filadelfia. El mariscal de campo de Syracuse es candidato para el equipo de práctica si otro equipo no lo firma. Los campeones defensores del Super Bowl adquirieron a Sam Howell para respaldar a Jalen Hurts y Tanner McKee.

DeVito, quien llegó al equipo como un agente libre no reclutado y es oriundo de Nueva Jersey recibiendo el apodo de "Tommy Cutlets", no se esperaba que formara parte del equipo tras las contrataciones de los veteranos Russell Wilson y Jameis Winston y la selección de Jaxson Dart en la primera ronda.

Pregúntale a cualquier entrenador de la NFL cuál es la peor parte del trabajo y la respuesta abrumadora será cortar jugadores.

Más de 1100 jugadores serán liberados el martes cuando los equipos tengan que reducir sus plantillas a 53 antes de las cuatro de la tarde ET. Es una tarea difícil para los cuerpos técnicos. A nadie le gusta decirles a los jugadores que entreguen sus libros de jugadas porque no hicieron el equipo.

"Me rompe el corazón. Lo hace porque si fueran mis hijos, los veo a través de ese lente porque mis hijos están creciendo ahora y ves lo duro que trabajan y lo que ponen en ello y han hecho todo lo que les hemos pedido", dijo el entrenador de los Bills de Buffalo, Sean McDermott. “Estos chicos son tan agradecidos y llenos de clase”.

“Nuevamente, es difícil desde el punto de vista del fútbol, pero aún más difícil desde un, 'Oye, estos chicos son buenos chicos y son ganadores', (punto de vista). A veces no dura en el fútbol, ¿verdad? Pero ahí es donde te recuerdan que el fútbol no lo es todo y la vida es lo más importante. Les dije a estos chicos que van a ser ganadores en la vida y eso es, en última instancia, lo más importante”, añadió McDermott.

Los equipos que tienen varios jugadores talentosos compitiendo por la misma posición terminan con las decisiones más difíciles.

Pero es un problema bienvenido.

“Cuando te conviertes en un buen equipo, los cortes se vuelven más difíciles”, dijo el entrenador de los Buccaneers de Tampa Bay, Todd Bowles. “Cuando no tienes nada, puedes mantener a todos. Siempre es difícil porque no quieres ser el tipo que le dice a alguien que ya no puede jugar fútbol profesional. No significa que sea el final del camino, solo significa que es el final del camino aquí. Eso siempre es difícil cuando tienes que decirle eso a alguien. Creo que cualquier entrenador te dirá lo mismo”.

Los equipos pueden traer de vuelta a los jugadores al equipo de práctica si otro equipo no los reclama durante el periodo de exenciones. Cada equipo puede tener hasta 16 jugadores, incluidos un máximo de seis jugadores veteranos elegibles con experiencia ilimitada, en el equipo de práctica. El resto deben ser jugadores con dos o menos temporadas acumuladas. Los equipos también pueden tener un jugador adicional del programa de la Vía de Jugadores Internacionales.

Los jugadores pueden ser firmados desde un equipo de práctica al roster activo de otro equipo en cualquier momento.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes