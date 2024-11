Tommy DeVito, QB de Giants, sufre molestias en brazo tras derrota ante Bucs

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Giants de Nueva York, Tommy DeVito, tuvo un debut difícil como titular tras terminar con molestias en un brazo, y su estado para el encuentro del jueves contra los Cowboys en Dallas es incierto.

DeVito no estaba el lunes en el informe de lesiones de los Giants (2-9) y el entrenador Brian Daboll dijo que no supo de la lesión en el brazo derecho sino hasta el martes, justo antes de que el equipo tuviera una práctica ligera.

Daboll dijo que tenía la esperanza de que DeVito jugara, pero añadió que el suplente Drew Lock podría ser su reemplazo ante los Cowboys (4-7) en caso de ser necesario.

“Si Tommy está bien, entonces Tommy será el elegido”, dijo Daboll.

Después del entrenamiento del martes, DeVito dijo que todo su cuerpo todavía estaba adolorido, incluso su cuello. Planeaba probar su brazo el miércoles antes de que el equipo se dirigiera a Dallas.

“El plan es jugar”, dijo DeVito. “Veremos cómo me siento mañana. Espero despertar sintiéndome un poco mejor después de recibir más tratamiento hoy. Esperando con ansias mañana”.

DeVito recibió el puesto de titular la semana pasada cuando Daboll relegó al banquillo a Daniel Jones después de cinco derrotas consecutivas.

Jones pidió al copropietario John Mara que lo diera de baja el viernes y el equipo lo dejó en libertad de buscar otras oportunidades.

DeVito completó 21 de 31 pases para 189 yardas en una derrota de 30-7 contra los Buccaneers de Tampa Bay. Fue capturado cuatro veces y se perdió una jugada en el cuarto periodo después de ser golpeado fuertemente tras realizar un pase.

Lock dijo después de que DeVito se lastimó, “Siempre hay que estar listo. No importa la semana, no importa la situación, simplemente tienes que prepararte como si fueras a entrar y jugar. Mi mentalidad no cambió esta semana, y veremos cómo se desarrolla el resto de la semana”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP