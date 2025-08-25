Tommy Fleetwood gana el Tour Championship, primer título del PGA Tour y FedEx Cup

ATLANTA (AP) — Tommy Fleetwood nunca perdió la esperanza, nunca puso excusas, cada vez que esa esquiva victoria en el PGA Tour se le escapaba. Su popularidad se disparó, no solo como una figura simpática, sino por su actitud y la sincera alegría que mostraba a los jugadores que lo vencían en las derrotas más duras.

No es un extraño en el gran escenario mundial con ocho títulos y hazañas en la Ryder Cup, Fleetwood finalmente triunfó en el circuito más fuerte del golf.

Cerró con una ronda de 68 golpes, dos bajo par, para una victoria de tres golpes en el Tour Championship, logrando su primer título del PGA Tour y llevándose 10 millones como campeón de la FedEx Cup.

Fleetwood no se inmutó cuando Cantlay se acercó a un golpe, cuando Scottie Scheffler hizo tres birdies para ganar impulso al llegar a los últimos nueve, o cuando miró más de 200 yardas de agua hacia el green del hoyo 15, su último gran obstáculo.

Quizás fue apropiado que su primer título del PGA Tour en 164 intentos viniera con dos trofeos: la FedEx Cup y el putter réplica “Calamity Jane” por ganar el Tour Championship.

Rory McIlroy nunca fue un factor, pero tenía esperanzas antes de dejar East Lake cuando la conversación se centró en Fleetwood.

El capitán de la Ryder Cup, Keegan Bradley, estuvo a un golpe del liderato en los primeros nueve, pero terminó con un 70 para empatar en el séptimo lugar.

Pero este día, este momento, perteneció a Fleetwood.

Vio una ventaja de un golpe convertirse en una derrota de un golpe en el Travelers cuando hizo tres putts desde el frente del green y Bradley hizo birdie. Fleetwood dejó escapar una ventaja de dos golpes con tres hoyos por jugar en el FedEx St. Jude Championship para comenzar la postemporada.

Su último gran obstáculo fue el hoyo 15 de 218 yardas, donde fue al agua el sábado e hizo doble bogey. Esta vez logró un bogey y no perdió el paso el resto del camino, terminando en 18 bajo par 262.

No hay duda de quién fue el mejor este año. Scheffler ganó cinco veces, incluidos dos majors. Terminó la temporada con 21 rondas consecutivas en los 60, y ha pasado cinco meses seguidos sin terminar peor que quinto. Estaba tratando de convertirse en el primer campeón consecutivo de la FedEx Cup.

Cameron Young también se mantuvo durante gran parte de la ronda final y disparó 66 para empatar en el cuarto lugar con Scheffler y Corey Conners (62), fortaleciendo su candidatura para formar parte de su primer equipo de la Ryder Cup ante los fanáticos locales en Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.